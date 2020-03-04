Yılın ilk aylarında kişisel gelişim kitapları tercih edildi - Son Dakika
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Yılın ilk aylarında kişisel gelişim kitapları tercih edildi

6 saat önce

Amazon.com.tr, ocak ve şubat aylarında en çok satan kitapları açıkladı.

Yılın ilk aylarında kişisel gelişim kitapları tercih edildi, System.String[]

Amazon.com.tr, ocak ve şubat aylarında en çok satan kitapları açıkladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, ocak ve şubat aylarında kitap kategorisinin en çok talep gören alt kategorisi kişisel gelişim olarak öne çıktı. Kişisel gelişimin ardından romanlar ve klasikler en çok ilgi gören kategoriler oldu.

Birçok eserin yoğun talep gördüğü kitap kategorisinde, ocak-şubat aylarında en çok satan kitap Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü" adlı eseri oldu.

Jules Payot Litt'in "İrade Terbiyesi", Dr. Dana L. Suskind'ın "Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin" ve İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler" gibi kişisel gelişim kitaplarının üst sıralarda yer aldığı listede, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Kral Kaybederse", George Orwell'in "Hayvan Çiftliği", Jose Mauro de Vasconcelos'un "Şeker Portakalı" ve Fyodor Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" gibi roman ve klasik eserleri de en çok talep görenler arasında sıralandı.

Amazon.com.tr'nin kitap kategorisinde ocak ve şubat aylarının en çok satanları şöyle:

"Bir İdam Mahkumunun Son Günü- Victor Hugo, Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler-İlber Ortaylı, Camdaki Kız-Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Günahın Üç Rengi: Madalyonun Öteki Yüzü-Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün-Müthiş Psikoloji, Hayvan Çiftliği-George Orwell, İrade Terbiyesi-Jules Payot Litt, İyi Hissetmek: Yeni Duygudurum Tedavisi-David D. Burns, Kral Kaybederse-Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, Küçük Prens-Antoine de Saint- Exupery, Otuz Milyon Kelime: Çocuğunuzun Beynini Geliştirin-Dr. Dana L. Suskind, Puslu Kıtalar Atlası- İhsan Oktay Anar, Sol Ayağım- Christy Brown, Suç ve Ceza-Fyodor Dostoyevski, Şeker Portakalı-Jose Mauro de Vasconcelos."

Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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