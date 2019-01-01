Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Bebeği Anka'da Dünyaya Geldi

Yılın İlk Bebeği Anka'da Dünyaya Geldi

41 dakika önce

Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeklerinden birisi de Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yılın İlk Bebeği Anka'da Dünyaya Geldi, System.String[]
Gaziantep'te yeni yılın ilk bebeklerinden birisi de Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Gaziantep'te yeni yılın ilk doğumu Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir tarafından gerçekleştirildi.

Saat 00.00'da 4,300 gram ve 48 cm olarak dünyaya gelen erkek bebek büyük sevinç yaşattı.

2019 yılının ilk bebeğine sahip olan Kadir ve Dilara Gül çiftinin mutlulukları görülmeye değerken, çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları ve yakınları oldu.

Yılın ilk bebeğini dünyaya getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Demir, "Çok mutluyuz. Bebeğimiz 00.00'da dünyaya geldi. Bebeğimiz de annemiz de gayet iyi. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlıklı bir ömrü olmasını diliyorum" dedi.

Bebeklerini kucaklarına alan anne Dilara Gül ve baba Kadir Gül ise tarif edilmez bir duygu yaşadıklarını belirterek, Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne bu özel günde kendilerine bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:06 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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