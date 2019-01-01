Yılın İlk Bebeği 'Fatma Buğlem' Oldu
36 dakika önce
DENİZLİ'de Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla 2019 yılında doğan ilk bebek, Oktay-Şehnaz Çakmak çiftinin Fatma Buğlem isimli kızları oldu.
DENİZLİ'de Devlet Hastanesi
'nde gerçekleşen doğumla 2019 yılında doğan ilk bebek, Oktay-Şehnaz Çakmak çiftinin Fatma Buğlem isimli kızları oldu. Denizli
Devlet Hastanesi'nde, Keriman ve Halil Yarenkuyu çiftinin saat 23.54'te kız bebeği dünyaya geldi. Hilal ismini verdikleri bebek, 2018'in son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Oktay Şehnaz Çakmak çiftinin bebeği oldu. Saat 00.06'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe Fatma Buğlem ismi verildi.
Baba Çakmak, yeni yıla güzel bir hediye alarak girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Anne
Çakmak ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Heyecanlıydım. Allah herkese nasip etsin. Dört gözle bugünü bekliyordum" dedi. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:29 Kaynak: DHA
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