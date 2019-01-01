Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

42 dakika önce

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeğinin adı "İbrahim" oldu.

Necip Fazıl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Gönül Bozkurt, saat 00.01'de normal doğumla ikinci çocuğu dünyaya getirdi.

5 yıllık evli Mehmet ve Gönül Bozkurt çiftinin ikinci çocukları olduğu belirtildi.

Baba Mehmet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2019 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya gelen İbrahim bebeğe "hoş geldin" demek için burada olduklarını dile getirdi.

Elbistan ilçesinde de yeni yılın ilk bebeği Ali ve Kübra Nur Ülger çiftinin bebeği "Cemil Aras" oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Güncel
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