Yılın İlk Bebekleri Dünyaya Geldi

Hastaneden detay
Doğum servisi Bebek
ve annesini servise gelmesi
Bebek ve annesinden detaylar Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
'un bebeğe ismini verilmesi
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un bebeğe altın takması
Bebeğin annesinin konuşması
Bebeğin babasının konuşması
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un konuşması Türkiye
'de doğurganlık hızının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa
'da 2019 yılının ilk bebeği Zehra ve Recep Adar çiftinin de ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Muhammed Mustafa
" oldu. Anne
Zehra Adar, Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde saat 00.05'te normal doğumla 3 kilo 250 gram ağırlığında ve 43 santimetre boyunda bir kız bebek dünyaya getirdi.
Adar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez çocuk sahibi olduğunu belirterek, çocuğunun aynı zamanda yılın da ilk bebeği olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Yılın ilk bebeğinin çocukları olmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade eden baba Recep Adar ise herkesin yeni yılını kutladı.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile eşi Adile Demirkol da yılın ilk bebeğine ve ailesine ziyarette bulundu.
Başkan Demirkol kulağına ezan okuyarak "Muhammet Mustafa" ismini verdiği bebeğe çeyrek altın ve yenidoğan bebek seti hediye etti.