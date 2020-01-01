Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
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Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

6 saat önce

Yılın ilk bebeği Azra ve annesi Gülistan Karakaya'dan görüntüler Anne Gülistan ve baba Cumali Karakaya'nın konuşması Kadın Doğum Uzmanı Doç Dr. Hanifi Şahin'in konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi Malatya'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Yılın ilk bebeği Azra ve annesi Gülistan Karakaya'dan görüntüler

Anne Gülistan ve baba Cumali Karakaya'nın konuşması

Kadın Doğum Uzmanı Doç Dr. Hanifi Şahin'in konuşması Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Malatya'da 2019 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde saat 12.07 'de 2 kilo 900 gram ağırlığında doğan bebeğe "Azra" adı verildi.

31 yaşındaki anne Gülistan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, "3 erkek oğlum vardı, bir kızım doğdu mutlu oldum. Hayırlı bir yıl bekliyoruz. Ortanca çocuğum hasta sağlığına kavuşur inşallah." şeklinde konuştu.

Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Malatya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:21 Kaynak: AA
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