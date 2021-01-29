Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi - Son Dakika

Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi

29.01.2021 22:57
Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi, System.String[]

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda yılın ilk dolunayı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım ile Balıkesir'in Edremit ilçeleri arasında bulunan Kazdağları'nda yılın ilk dolunayı doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Her yıl Ocak ayında görülen ve 'Kurt Ay' olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı gerçekleşti. Bu doğa olayına tanıklık eden Kalkım beldesinde ikamet doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk, "Kurt Ay olarak adlandırılan yılın ilk dolunayını Kazdağları üzerindeki kartpostallık oluşumunu görüntülemekten çok mutlu oldum" dedi.

(İHA)

Balıkesir, Çanakkale, Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Bielsa açıkladı! Galatasaray'ın gündemindeki Alioski, Ledds United'da kalıyor Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi Kız meselesi kavgasında arkadaşı tarafından gözünden bıçaklanan genç, yaşamını yitirdi         
22:24
Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret         
22:16
İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?         
21:17
Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu         
21:02
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı         
17:47
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 23:46:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın ilk dolunayı Kazdağları'nda görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei