Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor
1 saat önce
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Artan korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını öngörüyoruz" dedi.
TCMB
Başkanı Murat Çetinkaya
, "Artan korumacılık eğilimlerinin küresel büyümeye yavaşlatıcı etkisi olacağını öngörüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:39
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