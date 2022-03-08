Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı

08.03.2022 11:54
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada ilk erik hasadı yapıldı. Üretici Necla Celeb, "İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı" dedi.

Erdemli ilçesinde Necla Celeb'e ait 1,5 dönümlük serada can eriği hasadı yapıldı. Hasat edilen ilk erikler, 70 gramlık plastik kaselere kondu. Paketlenen erikler, büyükşehirlere gönderilecek. Üretici Necla Celeb, "Nisan ayında yapılması beklenen ilk erik hasadını, örtü altında yetiştirmenin sevincini yaşıyoruz. Yaklaşık 1,5 dönüm serada 10 yıldır erik üreticiliği yapıyorum. Çok emek veriyoruz ve erken hasat etmek için çok uğraşıyoruz. İlk hasadımızdan 50 kilogram erik elde ettik. Tüccarımız geldi ve kilosunu 600 TL'den aldı. Bütün üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

'ERKEN HASADIN NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ'

Can eriğinin erken hasat edilmesinin nedeninin dünyadaki iklim değişikliğine bağlayan ziraat mühendisi Mustafa Besili ise, "Türkiye son yıllarda iklim değişikliğine gidiyor. Bütün üreticilerimiz, bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte artık birçok ürün mevsiminden önce hasat edilmeye başlayacaktır" diye konuştu.


Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı
YORUMLAR
500
Turfanda örtü altı 'can erik' hasadı başladı: Kilosu 600 TL Turfanda örtü altı 'can erik' hasadı başladı: Kilosu 600 TL Serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı Serada yetiştirilen eriklerin hasadına başlandı

Türk Lirası, Türkiye, Hasat, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:39 Cesedi tuvalette bulunmuştu! Sahte hocaymış! Cinsel ilişkiye zorladığı kadın tarafından öldürülmüş
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement