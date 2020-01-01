Yılın ilk gününde oraya akın ettiler - Son Dakika
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Yılın ilk gününde oraya akın ettiler

6 saat önce

Sivas'ta kent merkezine uzaklığı yaklaşık 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yılın ilki günü vatandaşların akınına uğradı.

Yılın ilk gününde oraya akın ettiler, System.String[]

Sivas'ta kent merkezine uzaklığı yaklaşık 58 kilometre olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yılın ilki günü vatandaşların akınına uğradı. Çocuklar ve gençler kayak merkezinde gönüllerince eğlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan'da kayak tesisinde bugün incelemelerde bulundu.


Yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Dağı'nda incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Kayak, kızak, snowboard, doğa yürüyüşleri, buz pateni, mekanik tesisler ile buraya gelen vatandaşlarımız güzel bir tatilin keyfini çıkarıyor, yöresel lezzetlerimizi tadıyor, konforlu otelimiz de misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlanıyor. Çocuklar için bu yıl oluşturduğumuz çocuk oyun alanı ise onların keyiflerine keyif katıyor. Diğer yandan halkımızın kış spor malzemelerini kiralayabilecekleri mağazamız, gece kayağı imkanımız ve çok sayıda günübirlik tesisimiz ile yoğun bir gün yaşıyoruz. Kısa sürede ülke gündeminde önemli bir yer edinen Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne herkesi davet ediyoruz" dedi.


Türkiye'nin parlayan yıldızı Sivas'ın marka değeri Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde herkesin yeni yılını kutladığını ifade eden Vali Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezini herkesin görmesini arzuluyoruz. Pistlerimiz harikulade, hizmet kalitemiz olağanüstü güzel, yollarımız güvenli. Yani kayak yapmaya her şey müsait. Türkiye'nin birçok yerinde kar sorunu varken Yıldız, kış sporlarına hazır vaziyettedir. Burası ülkemizin yükselen bir marka değeridir." diye konuştu.


Konuşmanın ardından Vali Salih Ayhan, ziyaretçilerle birlikte kayak yaptı. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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