Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Halk Günü Toplantısı

Yılın İlk Halk Günü Toplantısı

1 saat önce

Yeni yılın ilk "Halk Günü Toplantısı" vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

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Yeni yılın ilk "Halk Günü Toplantısı" vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Toplantıda vatandaşları dinleyen Iğdır Valisi Enver Ünlü, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntıların çözümü noktasında kurum amirlerine talimatlar verdi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda oldukça hassas olduğunu dile getiren Vali Ünlü, aktarılan konuların bizzat takipçisi olacağını belirtti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
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