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Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü - Son Dakika

Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü

03.01.2022 08:12

İstanbul'da, yılın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da, yılın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da yılın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler ve öğrenci servis araçları Kadıköy D-100 karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyen saatlerde hem Edirne hem de Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun artması beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü
Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü

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D-100 Karayolu, İstanbul, Kadıköy, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 50'yi gördü - Son Dakika
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