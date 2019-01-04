Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Kalem Söyleşisi'nin Konuğu Ressam İlhami Atalay

Yılın İlk Kalem Söyleşisi'nin Konuğu Ressam İlhami Atalay

1 saat önce

Kültür, sanat, edebiyat, sinema, ve akademi dünyasının saygın isimlerini KALEM Söyleşileri ile sevenleri ile buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, yılın ilk "Sanat ve Biz" konulu söyleşisinde Ressam İlhami Atalay'ı konuk ediyor.

Yılın İlk Kalem Söyleşisi'nin Konuğu Ressam İlhami Atalay, System.String[]
Kültür, sanat, edebiyat, sinema, ve akademi dünyasının saygın isimlerini KALEM Söyleşileri ile sevenleri ile buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, yılın ilk "Sanat ve Biz" konulu söyleşisinde Ressam İlhami Atalay'ı konuk ediyor.

Kültür, sanat, edebiyat, sinema ve akademi dünyasının saygın isimlerini KALEM Söyleşileri ile halkla buluşturan Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi, yılın ilk söyleşisinde Ressam İlhami Atalay'ı konuk ediyor. İnsanları yaptığı eserleriyle büyük düşünmeye davet eden İlhami Atalay, insanların bu alemde yalnız olmadığını renklerle hatırlatıyor. 8 Ocak Salı günü saat 17.00'de Kalem Kitap Kahve'de gerçekleştirilecek olan söyleşiye tüm sanatseverler bekleniyor. Aynı gün İlhami Atalay'ın çalışmalarının yer aldığı "Altın Çağın Başlangıcı" adlı resim sergisi de Kalem Kitap Kahve'de sanatseverlerle buluşacak. Ankaralıların beğenisine sunulacak olan sergi bir ay boyunca ziyarete açık kalacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

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