Yılın ilk kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kütahya'da gece başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kent merkezinde zeminde hafif beyazlık oluşturan yağış, ana arterler ile şehirler arası yollarda herhangi bir aksamaya yol açmadı.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçelerini bağlayan 1500 metre rakımlı Kocayayla Geçidi'ne de yılın ilk karı yağdı.

Karayolları ekiplerince Domaniç-İnegöl kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ekipler, yavaş seyretmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

Bu arada, yola devrilen ve ulaşımı aksatan bir ağaç, görevliler tarafından kenara çekildi.