Yılın ilk karadutu Silifke'den - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılın ilk karadutu Silifke'den - Son Dakika

Yılın ilk karadutu Silifke'den

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.

Yılın ilk karadutu Silifke'den, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde örtü altındaki kara dutun ilk hasadı yapıldı.

Silifke'de domates ve çileğe alternatif olarak dikimi gerçekleştirilen örtü altındaki kara dutun hasadına başlandı. Serasında 2 yıl önce dikimini yaptığı kara dutun ilk hasadını yapan üretici Mustafa Bezgin, "Dut üretimi yapıyoruz. Daha önceleri domates ve çilek üretiyorduk. Girdiler yüksek olduğundan dolayı alternatif ürün araştırması içine girdik ve iklime uygun ve az masrafı olan karadutu seçtik. Şu an için memnunuz. Gayet de iyi bir ürün, sağlıklı, ilacı gübreyi kabul etmeyen tamamen doğal bir ürün. Dutu toplarken ilaç kalıntısı çıkacak satılamayacak sıkıntımız yok dalından kopartıp yiyebiliyoruz" diye konuştu

KİLOSU 15 LİRA

Eşi Menekşe Bezgin ise, "Dutu severek topluyoruz domatesten çilekten daha kolay geldi bize. Şu anda 15 liraya kadar düşse de talep var ve memnunuz. Tek zorluğu serada olduğu için sıcaklık oluyor. Yani genel anlamda çok memnunuz. Dalından kopartıp yiyoruz, sofralara ulaştırıyoruz" dedi. İşçi kadınlar ise organik olduğu için hem işçilik yaparak para kazandıklarını hemde bol bol bu meyveyi tükettiklerini kaydetti.


Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
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