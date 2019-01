Yılın İlk Kitap Fuarı Adana'da Açıldı

Yılın ilk kitap fuarı Adana 'da açıldı12. Çukurova Kitap Fuarı, 13 Ocak Pazar gününe kadar 300 yayıneviyle kitapseverlere açık olacakAdana Valisi Mahmut Demirtaş "Geçtiğimiz yıl 340 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarımız, bu yıl ziyaretçi sayısını arttıracak"ADANA - Adana'da bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Çukurova Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını törenle açtı. Fuarın açılışında konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Geçiğimiz yıl 340 bin ziyaretçi ile rekor kıran, bölgemizin en büyük, ülkemizin hatırı sayılır kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı'nın bu yıl ziyaretçi sayısını arttıracağına inanıyorum" dedi.Adana'da yılın ilk kitap fuarı olan ve bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine açıldı. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı Çukurova Kitap Fuarı'nda panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 500 yazar, okurlarıyla buluşacak.12. Çukurova Kitap Fuarı'nın açılış konuşmasını yapan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz , senenin ilk fuarını Adana'da gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her geçen sene büyüyor ve daha çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz. Adana'da fuarcılık açısından 2018 yılı çok bereketli bir yıl oldu. Düzenlediğimiz fuarlarda toplam 693 bin 64 ziyaretçimizi fuar alanımızda misafir ettik. Bu ziyaretçiler aynı zamanda bölgenin tanınmasına, kültürel özelliklerin ve turizm potansiyelinin yakından görülmesine katkı sağladı. Geçtiğimiz yıl fuarlarımızda 664 tane firmamız da stant açmak suretiyle ürünlerini ve hizmetlerini bölgeyle buluşturdu" diye konuştu."Çukurova Kitap Fuarı, geçen yıldan daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşacaktır"Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş Günü'nü tebrik ederek başladığı konuşmasında, "Bölgemizin en büyük, ülkemizin hatırı sayılır kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı, onlarca yazar ve yayınevini, binlerce okuyucu ile bu yıl bir kez daha bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl 74 bini öğrenci olmak üzere 340 bin ziyaretçi ile rekor kıran Çukurova Kitap Fuarı'nda bu yıl düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Sadece Adana'nın değil, ülkemizin de önemli kültür duraklarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 12. Çukurova Kitap Fuarı'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü , 5 Ocak gibi anlamlı bir günü, Çukurova Kitap Fuarı ile taçlandırmanın kıvanç kaynağı olduğunu ifade ederek, "Özellikle Adana'da yayıncıların ilgi göstermesinden dolayı Çukurova Kitap Fuarı büyük bir değer kazanıyor. Her şeyden önemlisi okuma konusunda gayret gösteren Adanalı hemşehrilerimin buraya katkı sunmaları da Adana'nın azmini gösteriyor" şeklinde konuştu.Fuar 13 Ocak Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacakKonuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile 12. Çukurova Kitap Fuarı, resmen açıldı. Binlerce kitapsever, yayınevlerinin stantlarını gezerek alışveriş yaptı. Girişlerin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine açık olacak. Fuar, 13 Ocak Pazar günü saat 19.00'da kapanışını gerçekleştirilecek.12. Çukurova Kitap Fuarı'nın açılışına Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar , Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin , Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile birlikte milletvekilleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.