Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Kitap Fuarına Ziyaretçi Akını

Yılın İlk Kitap Fuarına Ziyaretçi Akını

16 dakika önce

Adana'da bu yıl 12'nci kez kapılarını açan Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı.

Yılın İlk Kitap Fuarına Ziyaretçi Akını, System.String[]
Adana'da bu yıl 12'nci kez kapılarını açan Kitap Fuarı ziyaretçi akınına uğradı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, yaklaşık 135 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuarın 5'inci gününde havaların açık gitmesini fırsat bilen kitap sevenler fuarı, doldurdu. Merkez okulların yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda öğrenci de sınıfça kitap standlarını gezdi. Öğrenciler yardımcı ders kitapları ve hikaye kitaplarına ilgi gösterirken, kitapsevenler ise ünlü yazarların roman ve kitaplarını satın aldı. 

İLYAS SALMAN İLGİ GÖRDÜ

Bu yıl 12'nci kez düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'na katılan sinema oyuncusu İlyas Salman ilgi gördü. Salman, 'Hem Kemalistim, hem Sosyalistim', 'Hasretim Sansürlüdür' ve 'Kırmızı Beyaz' kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti. Kitap Fuarı çeşitli kültür etkinlikleri, söyleşi ve imza günleri ile 13 Ocak Pazar akşamına kadar açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:35 Kaynak: DHA

Çukurova, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli Kızın Tek Parmağı ile Yazdığı Kitaba İmza Günü Düzenlendi Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

MHP'ye Verilen Belediye Sayısı Sorusuna Bahçeli'den Esprili Yanıt : Beşiktaşlı Olduğum İçin Vermediler ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 13:51:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Kitap Fuarına Ziyaretçi Akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]