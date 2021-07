Yılın ilk kurutmalıkları güneşe bırakıldı - Son Dakika

Yılın ilk kurutmalıkları güneşe bırakıldı

Kurutmalık sezonu açıldı

Gaziantep'te yaz sıcaklarının etkisini göstermesinin ardından her yıl olduğu gibi bu yılda kurutmalık sezonu başladı. Biber, patlıcan, kabak ve domates gibi birçok çeşit sebzenin kış aylarında kullanılabilmesi için asırlardır uygulanan kurutma tekniği, bu yıl da uygulanmaya başladı. Güneşin en tepeden vurduğu alanlara kurulan ve "çatı" adı verilen düzeneklere kadınların dantel gibi tek tek işleyerek dizdiği taze sebzeler, güneşin durumuna göre 3 ya da 5 gün arasında güneşte bekletilerek, kurutuluyor. Öte yandan kurutmalık yapımında çalışan işçiler, ellerini, yüzlerini ve kafalarını örterek, güneş ışınlarından korunmaya çalışıyor. Güneşte yeteri kadar kuruyan sebzeler, daha sonra toplanarak kış aylarında birçok yemekte kullanılıyor. Gastronomi şehri Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan kurutmalıklar, aynı zamanda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor.

Havanın sıcaklığına göre sebzelerin kuruma sürelerinin değiştiğini ifade eden işçiler, "Kurutmalık, yaz ürünlerinin kurutulup kışa hazırlanmasıdır. Yaz aylarında baharatlarda, yemeklerde ve dolma gibi yemeklerde kullanıyoruz. Sebzeler güneşte kuruduğu için üstündeki bütün kimyasalları atıp daha doğal bir halini alıyor. Patlıcan, biber, kabak, bamya gibi birçok sebzeler kurutuluyor. Her yıl tüketim çok olduğundan dolayı her yıl kurutmalık yapıyoruz. Her işin bir zorluğu var. Güneşin altındayız, ter döküyoruz. Sıcaklık bazen 40 dereceleri buluyor. Mecburen ekmeğimizi kazanmak için bu işin peşinden koşuyoruz. Önce mahallede kadınlar sebzelerin içlerini oyuyorlar. İçi oyulmuş sebzeleri topluyoruz, daha sonra ipe geçirip 10-15 gün kadar güneşte bekletiyoruz. Güneşin etkisine göre kuruma süresi değişiyor. Güneşte bekledikten sonra kuruyan sebzeleri stokluyoruz ve eksiklerinin tamamlanmasının ardından paketleyip satıyoruz. Bir ip üzerinde 45 ila 50 adet kurumuş sebze oluyor. Fiyatları da 10 ila 20 TL arasında değişiyor" diye konuştu.