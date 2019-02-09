Son Dakika Haberleri: Yılın İlk Satışı Yapıldı

Yılın İlk Satışı Yapıldı

20 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk orman emvali satışı gerçekleşti.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk orman emvali satışı gerçekleşti. 8 bin 423 metreküp emvali 2 milyon 525 bin Türk Liraya satıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı ilk Açık Artırmalı Orman Emvali İhalesi Düzce Orman İşletme Müdürlüğün tarafından gerçekleştirildi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleşen ihaleye yoğun ilgi oldu. Katılımcıların talep ve önerilerinin görüşülerek fikir alışverişinde bulunulduğu ihalede kayın, meşe, ıhlamur, kestane ve gürgen emvallerinden oluşan 267 adet partiye karşılık 8 bin 423 metreküp emvalin satışına karşılık 2 milyon 525 bin Türk Lirası gelir elde edildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, 2018 yılı satış programının ve gelirlerinin bir hayli üstüne çıkıldığından depolarda mevcut 19 bin 500 metreküp emvalin yılın ilk aylarında piyasaya arz edilebilmesi için 2019 yılına devredildiği yapılan emval ihalesine müteakiben göknar ve çam emvallerinden oluşan bir sonraki ihalenin de 11.02.2018 günü yapılacağı belirtildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Bolu, Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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