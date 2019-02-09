Yılın İlk Satışı Yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk orman emvali satışı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yılın ilk orman emvali satışı gerçekleşti. 8 bin 423 metreküp emvali 2 milyon 525 bin Türk Liraya satıldı.



Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün 2019 yılı ilk Açık Artırmalı Orman Emvali İhalesi Düzce Orman İşletme Müdürlüğün tarafından gerçekleştirildi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ihale salonunda gerçekleşen ihaleye yoğun ilgi oldu. Katılımcıların talep ve önerilerinin görüşülerek fikir alışverişinde bulunulduğu ihalede kayın, meşe, ıhlamur, kestane ve gürgen emvallerinden oluşan 267 adet partiye karşılık 8 bin 423 metreküp emvalin satışına karşılık 2 milyon 525 bin Türk Lirası gelir elde edildi.



Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, 2018 yılı satış programının ve gelirlerinin bir hayli üstüne çıkıldığından depolarda mevcut 19 bin 500 metreküp emvalin yılın ilk aylarında piyasaya arz edilebilmesi için 2019 yılına devredildiği yapılan emval ihalesine müteakiben göknar ve çam emvallerinden oluşan bir sonraki ihalenin de 11.02.2018 günü yapılacağı belirtildi. - DÜZCE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Turkish Cargo'nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu

Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

Enkazda Türk Bayrağı Bulan Görevli, Bayrağı Temizleyip Cebine Koydu

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı