Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi - Son Dakika

Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi

20.04.2021 13:27
Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi, System.String[]

Seralarda ekilen tohumlar ilkbaharın gelmesiyle birlikte yetişmeye başlarken, sezonun ilk fideleri pazarlarda satışa sunulmaya başlandı.

Seralarda ekilen tohumlar ilkbaharın gelmesiyle birlikte yetişmeye başlarken, sezonun ilk fideleri pazarlarda satışa sunulmaya başlandı.

Eskişehir'deki pazarlarda sebze fideleri satılmaya başlandı. Şubat ayında seralarda tohumları ekilen fideler, nisan ayına kadar satılacak hale geliyor ve pazar tezgahlarını renklendiriyor. Pandemi nedeniyle geçen sene olduğu gibi bu sene de satışların hızlanacağı belirten fide satıcıları, fiyatlarda ise her hangi bir zam yapılmadığını aktardı.

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarında sezonun ilk fideleri satmaya başlayan Burhan Düzgün, bu seneki satışlarla ile ilgili konuştu. Burhan Düzgün, "Şubat 15'inden sonra ektiklerimiz seralarda çıkmaya başlıyor. Pazarlara da şu anda yeni yeni getirmeye başladık. Mayıs ayından itibaren bu satışlar çok hızlanacak. Şu anda az çok bütün fide çeşitlerimiz var. Yerli domates, salatalık, fasulye, çilek, biber çeşitleri gibi hemen hemen hepsi mevcuttur. Önümüzdeki günlerde olanlar daha bollaşır ve daha da çeşit olarak da birkaç tane daha artacaktır" dedi.

Pandemide ilgi haddinden fazla

Geçen sene dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalması ile beraber fide satışlarında büyük artış yaşandığı aktaran Düzgü, bu senede aynı hızı bekliyor. Burhan Düzgün, "Korona virüs nedeniyle geçen sene yasaklar vardı. İnsanlar evlerinde kaldığı için haddinden fazla satışımız oldu. Birçok vatandaş evin bahçesine, balkonlara fide ekti. Fide dikme gibi yeni hobi edindi. Ayrıca halkımız artık 'kendim ekeceğim, biçeceğim, organik olsun, ilaçsız, gübresiz olsun' istiyor. Bu nedenle de çok merak var ekmeye. Geçen sene gibi bu sene de aynı şekilde yasaklar devam ediyor. Dolaysıyla geçen sene gibi satışlarımızda büyük yükselmeler olacağını bekliyoruz. Şu anda satışlar yeni yeni başladığı için genel, soran yok. Alan da oluyor, ama azdır. Ancak önümüzdeki günlerde havalar ısındığı zaman millet alış-verişine devam edecek" şeklinde konuştu.

Fiyatlarda değişiklik yok

Geçen sene tanesi 1 liraya satılan fidelerin bu seneki fiyatının da aynı olduğu söyleyen Burhan Düzgün, "Fiyatlarımız geçen sene 1 liraydı. Toplu alış-verişlerde 70-80 kuruş olarak sattık. Bu sene birçok şeye zam geldi. Döviz kurları arttı falan. Ama biz yine hiç bir şekilde zam yapmadık. Tanesi 1 liraya, toplum alımında ise 70-80 kuruşa satıyoruz" diye konuştu.

Yeni fide dikecek olanlara tavsiye

Fide satıcısı Düzgün, pek bilgisi olmayan, balkonlarda fide dikmek isteyen vatandaşlara da bazı tavsiyelerde bulundu. Burhan Düzgün, bu konuda şunları söyledi:

"Balkonlarında yeni fide dikmek isteyen birisi için şöyle diyebilirim; ilk önce fide türüne göre saksı alacak. Örneğin biber çeşitleri için uzun, domates çeşitleri için denir saksılar alacak. Sonra gübreli toprak yerleştirecek. Ardından ekimini gerçekleştirecek. Burada önemli olan fidenin güneş görmesidir ve ilk başında her gün su vermesidir. Sonra fideler büyünce haftada bir gün su verecek. Daha sonra 15 günde bir su verecek ve böyle devam edecek. Domates için çiçek çıktıktan sonra su vermeyecek. Yine çiçeklerde meyve tutmaya başlayınca yeniden su vermeye başlayacak. Güneş gördü mü, kendi kendinden büyümeye, kırmızı olmaya başlayacak. Tabi fidelere göre bakımı değişiyor. Onu da fideyi satın alırken satıcıya sorarsa daha faydalı olacaktır." - ESKİŞEHİR

Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi
Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi
Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi
Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi
Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi

Eskişehir, Domates, Pandemi, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk sebze fideleri pazar tezgâhlarını yeşillendirdi - Son Dakika Ekonomi


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