Yılın ilk Van kedileri dünyaya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılın ilk Van kedileri dünyaya geldi - Son Dakika

Yılın ilk Van kedileri dünyaya geldi

8 saat önce

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.

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Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.


Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2020 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözünü açtı. Bu yıl anne Van kedisi, şartların ve bakımlarının iyi yapılmasından dolayı 4 yavru kedi doğurdu. Van kedilerinin doğumlarının her mevsim senkronize bir şekilde devam edeceği belirtildi.


İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, Van Kedi Villası'nda 2020 yılının ilk yavrularının doğmaya başladığını ifade etti. Bu yıl geçmiş yıla oranla daha kaliteli yavru alacaklarını umut ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Kaya, "2020 yılı ilk yavrularını almış olduk. Bu sene bir önceki seneye göre daha kaliteli yavru alacağımızı umut ediyoruz. Burada bakım ve beslenme daha sağlıklı yapıldığı için mart ayını bekleme durumu söz konusu değildir. Her mevsim doğum olma söz konusudur. Senkronize bir şekilde yıl boyunca doğum yaptırmaya çalışıyoruz ki daha fazla yavru elde edelim" dedi.


Kedi Evi Villası'nda ısı kontrolü yapmalarından dolayı kedilerin her mevsim kızgınlığa gelebildiğine dikkat çeken Kaya, diğer kedi ırklarından farklı olarak Van kedilerinin planlı bir şekilde her grupta 22 anne olacak şekilde 3-4 grup halinde doğum yaptığını kaydetti. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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