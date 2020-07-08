Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi - Son Dakika

Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 81 ilde yaptığı çevre denetimlerinde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere toplam 112 milyon 943 bin TL ceza kesti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 81 ilde yaptığı çevre denetimlerinde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere toplam 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. En çok çevre cezası İstanbul'da kesilirken, geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki kat arttı.

Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakanlık merkez ve il müdürlüğü ekipleri beraberindeki 136 denetim aracı ile ülke genelinde sanayi tesisleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşları 7/24 denetliyor. Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 6 ayında yaptığı çevre denetimlerinde en çok cezayı atıklar alanında kesti. Bakanlık yılın ilk yarısında atık kirliliğine sebep olanlara ve mevzuata aykırı atık ithal edenlere 345 cezai işlemde 48 milyon 114 bin TL ceza kesti. Atıktan sonra en çok ceza ÇED ile ilgili alanda uygulandı. ÇED süreci başlatılmaksızın faaliyette bulunanlara, ÇED raporu hazırlamayan ve ÇED raporunda belirttiği kuralları yerine getirmeyen işletmelere 28 milyon 904 bin TL ceza kesildi. En çok cezai işlemin uygulandığı üçüncü alan ise su kirliliği oldu. Bakanlık, su kirliliğine sebep olan işletmelere 146 cezai işlem ile 13 milyon 802 bin TL para cezası kesti.

Hava kirliliğine sebep olanlara da bakanlık tolerans tanımadı. Havayı kirleten işletmelere 129 cezai işlem uygulandı, 8 milyon 816 bin TL para cezası kesildi. Gürültü kirliliğine neden olanlar da cezadan kurtulamadı. Bakanlık yetkilileri sınır değerlerini aşan işletmelere 4 milyon 337 bin TL ceza kesti. Toprağı kirletenlere 3 milyon 627 bin TL, anız yakanlara 258 bin TL ve egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara da 616 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. İzinsiz kum alımı, umumi açık yerlerde çevreyi kirletme gibi diğer konu başlıklarında da 4 milyon 465 bin TL ceza kesildi.

ÇEVRE CEZALARI GEÇEN YILA ORANLA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

6 ayda bakanlık, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam da 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. Geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki katına çıktı. Bakanlık, geçen yılın ilk 6 ayında yaptığı denetimlerde tesislere 62 milyon TL idari para cezası uygulamıştı. Bu yıl uygulanan 6 aylık çevre cezası ise 112 milyona ulaştı.

EN ÇOK ÇEVRE CEZASI İSTANBUL'DA KESİLDİ

2020 yılının ilk 6 ayında en çok ceza kesilen il ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırası ile Ankara, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ takip etti. İstanbul'da 35 milyon 436 bin, Ankara'da 18 milyon 83 bin, İzmir'de 5 milyon 15 bin, Sakarya'da 4 milyon 229 bin ve Tekirdağ'da 3 milyon 656 bin TL çevre cezası kesildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Çevresel Etki Değerlendirme, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:55 Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:14 Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor 08:36 Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı 21:18 Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı 20:22 Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
16:53
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
15:56
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
15:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 18:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]