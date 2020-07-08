Yılın ilk yarısında 112 milyon liralık çevre cezası kesildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 81 ilde yaptığı çevre denetimlerinde Çevre Kanunu'na muhalefet eden işletmelere toplam 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. En çok çevre cezası İstanbul'da kesilirken, geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki kat arttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bakanlık merkez ve il müdürlüğü ekipleri beraberindeki 136 denetim aracı ile ülke genelinde sanayi tesisleri başta olmak üzere kurum ve kuruluşları 7/24 denetliyor. Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 6 ayında yaptığı çevre denetimlerinde en çok cezayı atıklar alanında kesti. Bakanlık yılın ilk yarısında atık kirliliğine sebep olanlara ve mevzuata aykırı atık ithal edenlere 345 cezai işlemde 48 milyon 114 bin TL ceza kesti. Atıktan sonra en çok ceza ÇED ile ilgili alanda uygulandı. ÇED süreci başlatılmaksızın faaliyette bulunanlara, ÇED raporu hazırlamayan ve ÇED raporunda belirttiği kuralları yerine getirmeyen işletmelere 28 milyon 904 bin TL ceza kesildi. En çok cezai işlemin uygulandığı üçüncü alan ise su kirliliği oldu. Bakanlık, su kirliliğine sebep olan işletmelere 146 cezai işlem ile 13 milyon 802 bin TL para cezası kesti.

Hava kirliliğine sebep olanlara da bakanlık tolerans tanımadı. Havayı kirleten işletmelere 129 cezai işlem uygulandı, 8 milyon 816 bin TL para cezası kesildi. Gürültü kirliliğine neden olanlar da cezadan kurtulamadı. Bakanlık yetkilileri sınır değerlerini aşan işletmelere 4 milyon 337 bin TL ceza kesti. Toprağı kirletenlere 3 milyon 627 bin TL, anız yakanlara 258 bin TL ve egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara da 616 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. İzinsiz kum alımı, umumi açık yerlerde çevreyi kirletme gibi diğer konu başlıklarında da 4 milyon 465 bin TL ceza kesildi.

ÇEVRE CEZALARI GEÇEN YILA ORANLA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

6 ayda bakanlık, Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara toplam da 112 milyon 943 bin TL ceza kesti. Geçen yılın aynı dönemine göre çevre cezaları neredeyse iki katına çıktı. Bakanlık, geçen yılın ilk 6 ayında yaptığı denetimlerde tesislere 62 milyon TL idari para cezası uygulamıştı. Bu yıl uygulanan 6 aylık çevre cezası ise 112 milyona ulaştı.

EN ÇOK ÇEVRE CEZASI İSTANBUL'DA KESİLDİ

2020 yılının ilk 6 ayında en çok ceza kesilen il ise İstanbul oldu. İstanbul'u sırası ile Ankara, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ takip etti. İstanbul'da 35 milyon 436 bin, Ankara'da 18 milyon 83 bin, İzmir'de 5 milyon 15 bin, Sakarya'da 4 milyon 229 bin ve Tekirdağ'da 3 milyon 656 bin TL çevre cezası kesildi.

(Neşra Durmaz/İHA)