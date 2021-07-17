Üye Girişi
Yılın ilk yarısında 709 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti - Son Dakika

Yılın ilk yarısında 709 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti

17.07.2021 00:57
Yılın ilk yarısında 709 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti, System.String[]

Yılın ilk yarısında 709 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleşirken, kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.

Yılın ilk yarısında 709 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleşirken, kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu. İnternetten kartlı ödemeler yüzde 77 büyüme ile 188 milyar TL'ye ulaşırken, yılın ilk altı ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 79,8 milyon adet kredi kartı, 141,5 milyon adet banka kartı ve 50 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının haziran ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 43'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 271,3 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre kartlı ödemelerde gerçekleşen yüksek büyümede, 2020'nin 2. çeyreğinde pandeminin yoğun günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) da etkili oldu. Yılın ilk altı ayında kartlı ödemelerin 588,6 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 111,5 milyar TL'sinde banka kartları, 9,2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 40, banka kartı ile ödemelerde yüzde 47 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 236 olarak gerçekleşti. Yine bu büyüme oranlarında baz etkisi de rol oynadı.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödemeler en hızlı kamu/vergi ödemeleri ve kuyumculuk sektörlerinde arttı

Kartlı ödemelerde, 2021 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış görülen sektörler yüzde 78 ile "kamu/vergi ödemeleri", yüzde 77 ile "kuyumculuk" sektörü oldu. Geçen yıl kartlı ödemeler açısından da gerileyen "konaklama" ve "havayolları" sektörü, normalleşme süreci ile beraber sırasıyla yüzde 74 ve yüzde 73 büyümeyle bu yıl en fazla artış görülen sektörler arasında yer aldı. "Yapı malzemeleri" sektörü ise yüzde 68 büyüme ile yine en fazla artış görülen bir diğer sektör oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarı yüzde 77 artarak 188 milyar TL oldu

Dijital dönüşüm hızla devam ederken artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten kartlı ödemeler hızlı yükselişini sürdürdü. BKM verilerine göre 2021 yılının ilk altı ayında toplam 188 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı ödemelerde, 2020'nin ilk altı ayı ile kıyasla yüzde 77 oranında büyüme gerçekleşti. Yine 2020'nin ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 21'ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak toplam kartlı ödemelerden yüzde 25'in üzerinde pay aldığı görüldü.

Yılın ilk yarısında yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın 3 katına ulaştı

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile yükselişini sürdüren temassız ödemelerde, 2021'in ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 1,47 milyara ulaştı. 2020 yılında toplam 1,73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamı kadar temassız ödeme gerçekleşti. Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 48'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 22 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi temassız ödemelerin hayatımızın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini gösterirken, artık mağaza içi her 2 kartlı ödemeden 1'inde temassız ödemeler tercih ediliyor. - İSTANBUL

Türk Lirası, Vergi, Banka, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk yarısında 709 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 02:20:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılın ilk yarısında 709 milyar TL tutarında kartlı ödeme gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement