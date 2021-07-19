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Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi - Son Dakika

Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi

19.07.2021 11:03
Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi, System.String[]

Türk otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki dış satımının yüzde 43'ünü Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Türk otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısındaki dış satımının yüzde 43'ünü Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan kentler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü ocak-haziran döneminde 639 bin 661 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında geçen yılın aynı döneminde 195 bin 230 adet olarak gerçekleşen toplam üretim, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 29'luk artışla 251 bin 598'e yükseldi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 39'unu oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 79'una denk gelen 198 bin 975'inin varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti. Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan araç sayısı 2020'nin ocak-haziran döneminde 165 bin 629 olarak gerçekleşti. Böylece kentin adet bazındaki ihracatında yüzde 20 artış kaydedildi.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, Türkiye'nin 461 bin 528 olan taşıt aracı ihracatındaki payı yüzde 43 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

En fazla üretim Ford Otosan'dan

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan, yılın ilk yarısında Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 2 bin 217 otomobil, 130 bin 301 kamyonet, 19 bin 509 minibüs olmak üzere toplam 152 bin 27 adet araç üretti. Şirketin ihracatının üretimine oranı ise yüzde 82 olarak hesaplandı.

İzmit'teki Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikasında binek tipinde i10, i20 ve BAYON modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 6 ayında 83 bin 106 adetlik üretime imza atarken bunun yüzde 88'ine denk gelen 73 bin 137'sini ihraç etti.

Honda Türkiye, ürettiği 14 bin 891 araçtan 1020'sini ihraç ederken, Anadolu Isuzu da 1574 adet üretim ve 307 adet ihracat gerçekleştirdi.

Ticari araçta üretim ve ihracat üssü Kocaeli

Kocaeli, ocak-haziran döneminde 151 bin 384 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 68'ine, 123 bin 308 adetle de ticari araçlardaki toplam ihracatın yüzde 75'ine imza attı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında yılın ilk yarısında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FirmalarÜretim (Adet) İhracat (Adet)
2020 1-6 2021 1-6 Değişim (%)2020 1-6 2021 1-6 Değişim (%)
Ford Otosan114.992152.0273295.533124.51130
Hyundai Assan67.28583.1062365.24473.13712
Honda Türkiye11.80814.891264.5621.020-78
AIOS1.1451.574372903076
Toplam195.230251.59829165.629198.97520

Ford Otosan, Kocaeli, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yılın ilk yarısında ihraç edilen her 100 araçtan 43'ü Kocaeli'de üretildi - Son Dakika Ekonomi


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