'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu - Son Dakika Ekonomi

'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu

7 saat önce

Önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunanların ödüllendirildiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu, System.String[]

Önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunanların ödüllendirildiği Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. DİA Yazılım, 'Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü'nü aldı.


Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Teknoloji, organizasyonel ve pazarlama olmak üzere 3 başlık altında, juri ve halk oylaması sonucunda yapılan değerlendirmede, önemli projelere imza atan ve sektörel gelişime katkı sunan kurum, kişi ya da organizasyonlar ödüllendirildi. Farklı sektörelerden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş süreçlerini kolaylaştırmak için yerli yazılım çözümleri geliştiren DİA Yazılım, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde 'Yılın İnovatif Yazılım Markası Ödülü'nü kazandı.


10 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen törende ödül alan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu ödülü bize layık gören değerlendirme komitesi ve jüri üyelerine teşekkür ederiyorum. Rekabette ayakta kalabilmek için dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiği günümüzde büyük küçük tüm şirketlerimiz için yerli yazılım çözümleri üretmek bizim için temel motivasyon kaynağı. Bu noktada yerli bir yazılım firması olarak aldığımız bu ödülü çok kıymetli buluyoruz" ifadelerini kullandı.


"Bulut Teknolojisi ile firmaların maliyetlerini düşürmek için çalışmalarımız devam ediyor"


Şirketler için bulut altyapısıyla verimlilik, maliyet avantajı ve veri güvenliği sağlamanın çok önemli olduğunu belirten Suha Onay, "Sektörde geride bıraktığımız 15 yılda hizmet verdiğimiz binlerce kullanıcı için iş süreçlerini nasıl daha verimli hale getirebileceğimizi düşündük. Hedefimiz kurumsal yönetim sistemi yazılımlarıyla müşterilerimizin bulut teknolojisi avantajı ile verilerini güvenle korumaları, maliyetlerini düşürüp verimliliklerini arttırmalarıdır" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tamirhanede çalışan genç kız, görenleri şaşkınlığa uğratıyor
İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi

Son Dakika Haberleri
17:42 Ziraat, Simit Sarayı'na ortak oluyor - Son Dakika Ekonomi
17:40 Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi
17:38 Bakan Albayrak: "Sanayi üretimindeki yıllık yüzde 3,8 artış son çeyrekte öngördüğümüz büyümenin... - Son Dakika Ekonomi
17:30 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:19 Sason'da GAP İdaresi'ne sunulan 3 proje kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Son Dakika Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Yılın İnovatif Yazılım Markası' ödülü sahibini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]