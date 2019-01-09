Son Dakika Haberleri: Yılın İtibarlısı' Ödülü Carrefoursa'nın Oldu

Yılın İtibarlısı' Ödülü Carrefoursa'nın Oldu

14 dakika önce

CarrefourSA, The One Awards-Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Süpermarket Kategorisi'nde 'Yılın İtibarlısı' ödülüne layık görüldü.

Yılın İtibarlısı' Ödülü Carrefoursa'nın Oldu, System.String[]
CarrefourSA, The One Awards-Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Süpermarket Kategorisi'nde 'Yılın İtibarlısı' ödülüne layık görüldü.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" çerçevesinde Süpermarket Kategorisi'nde 'Yılın İtibarlısı' ödülü aldı.

 "SAHİP OLDUĞUMUZ GÜVENİ DAHA DA ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi, CarrefourSA olarak Türkiye'nin 53 ilindeki 601 marketle her gün 500 binden fazla müşteriye ürün ve hizmet sunduklarının altını çizdi.

"Sahip olduğumuz güveni daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Çelebi, "Her fırsatta müşterilerinin taleplerini dinleyen ve bu doğrultuda da gerçekleştirdiği faaliyetlerinin odağına müşterilerini alan öncü bir marka olarak böyle bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizi bol çeşitli, kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle buluşturarak tasarruflu bir alışveriş imkanı sağlama vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğumuz sürdürülebilir güveni daha da artırmak için ürün yelpazemize ve marketlerimize yatırım yapıp hizmet anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.  

GENEL BAŞARI VE YIL PERFORMANSI DEĞERLENDİRİLDİ

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi ile görüşülerek 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirme yapıldı. Araştırma modeli Genel Başarı ve Yıl Performansı olarak iki aşamadan oluştu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Carrefour, Sabancı Holding, Çelebi, Ekonomi
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