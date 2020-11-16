"Yılın kadın sporcusu" Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye ilki yaşatmak istiyor Açıklaması - Son Dakika

"Yılın kadın sporcusu" Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye ilki yaşatmak istiyor Açıklaması

16.11.2020 11:17

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'nin yüzme branşında olimpiyat derecesi alan ilk kadın sporcusu olmak istiyor.

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak, Türkiye'nin yüzme branşında olimpiyat derecesi alan ilk kadın sporcusu olmak istiyor.

2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan Sümeyye Boyacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 Kasım'da Gillette- Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde hem yılın paralimpik hem de yılın kadın sporcusu seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin prestijli ödüllerinden ikisine sahip olduğunu anlatan Boyacı, şöyle konuştu:

"Bu yıl sadece bir değil iki ödül aldım. Hem yılın paralimpik hem de yılın kadın sporcusu seçildim. Henüz 17 yaşında bu iki ödülü birden almak beni çok mutlu etti. Sporcular olarak madalya ve ödüller alıyoruz. Bunlarla birlikte insanlara verdiğimiz ilham vermek ve onlara örnek olmak daha önemli. Yüzme branşında Türkiye'ye ilk uluslararası madalyayı getirmiş olmak ve ülkeme yaşattığı gurur çok başka. Bu yolda aynı azim ve motivasyonla çalışmaya devam ediyorum. Önümüzde Tokyo Olimpiyatları var. Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen olimpiyatlar için daha fazla ve uzun süre çalışma fırsatı yakaladık. Olimpiyatlarda yüzme branşında ülkemiz hiç madalya alamamış. Ben ilki gerçekleştirmeyi çok istiyorum. İnşallah elimden gelen her şeyi yaparak olimpiyatlarda aynı başarıyı gerçekleştirmek istiyorum."

Kovid-19 sürecinde spora yoğunlaştı

Boyacı, olimpiyatlara katılmanın her sporcunun hayali olduğuna değinerek, bu hayal için hazırlanmanın büyük bir keyif olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde spora yoğunlaştığını ifade eden Boyacı, "Kara antrenmanları yaptım. Onun dışında zihinsel antrenmanlara ağırlık verdim. Evde çalışmalar yaptım. Yüzme branşı ve sporcu sağlığı üzerine araştırmalar yaptım." diye konuştu.

Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nın 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında İstanbul'da yaptığı kampa değinen Boyacı, şöyle devam etti:

"Milli takımın İstanbul'daki kampı güzel geçti. Derecelerimizi aldık. Kovid-19 sürecini nasıl değerlendirdiğimizi görme fırsatı yakaladık. Eksiklerimizi gördük. İyi bir süreç geçirdiysek de üzerine nasıl eklemeler yapacağımızı anladık. Ekip olarak Kovid-19 sürecini iyi değerlendirdiğimizi gördük. Bundan sonra Erzurum'da yüksek irtifa kampımız olacak. Emin adımlarla olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Sizden de dualarınızı eksik etmemenizi diliyoruz."

Boyacı'nın antrenörü Bayrak: "Gelişen ve genç bir sporcu"

Paralimpik Yüzme Milli Takım ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak ise 6 yıldır birlikte çalıştığı Sümeyye Boyacı'nın başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Sümeyye'nin hiçbir şekilde yılmadan çalıştığının altını çizen Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son katıldığı Dünya Şampiyonası'nda vazgeçmeyen yapısını göstererek madalya kazandı. Böyle bir sporcuyla çalışmaktan mutluyum ve gurur duyuyorum. Sümeyye gelişen ve genç bir sporcu. Gençlik ve Spor Bakanlığının bize sağladığı olanaklarla 25 Mayıs'tan beri havuzda çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul kampını başarılı şekilde tamamladık. Önümüzdeki ay Erzurum'da yüksek irtifa kampına gideceğiz. Bu kampı ilk kez deneyimleyeceğiz."

Sümeyye Boyacı, Türkiye, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Yılın kadın sporcusu' Sümeyye Boyacı, Türkiye'ye ilki yaşatmak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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