Yılın kadın tenisçisi Ash Barty

Ashleigh Barty, kötü bir 2018 yılı geçirmese de adından pek fazla söz ettirememişti. Avustralya Açık’ta üçüncü, Roland Garros’ta ise ikinci turu görebilmişti. Wimbledon’da yine üçüncü tura kadar yükselebilen genç raket, Amerika Açık’ta ise son 16’da elenmişti. Barty, Grand Slam’deki bu tablonun yanı sıra, Birleşik Krallık’taki Nature Valley Open’da ve sezon sonunda Çin’deki WTA Elit Trophy’de şampiyonluk elde etmişti.

2019 yılı ise, Barty’nin kadın tenisinin zirvesine yükseldiği ve adını tenisi az çok takip eden herkese duyurduğu yıl oldu. Sezona kendi evindeki Sidney International’da final oynayarak başlayan Barty, Avustralya Açık’ta çeyrek finale kadar yükseldi. 23 yaşındaki oyuncunun yükselişi bahar aylarında da devam etti.

Ash Barty mart ayında, erkeklerdeki Masters turnuvalarına denk olan “Premier Mandatory” turnuvası Miami Açık’ta Kiki Bertens, Petra Kvitova ve Karolina Pliskova gibi elit isimleri mağlup ederek şampiyon oldu. Sıradaki başarı, çok daha yüksek profilli bir başarı olacaktı.

En iyi oyununu çim zeminde oynayan Barty, birçoklarına göre Roland Garros öncesi en önemli favorilerden biri değildi. Fakat çeyrek finale kadar kayıpsız gelen Avustralyalı, önce Madison Keys’i, sonrasında ise turnuvada flaş bir yükselişe imza atan Amanda Anisimova’yı saf dışı bırakarak finale yükseldi. Finalde ise Marketa Vondrousova’yı çok net bir oyun ve 6-1, 6-3’lük setlerle geçti ve kariyerinin ilk Grand Slam şampiyonluğunu elde etti.

Toprak kort sezonunun ardından çim kort sezonunda da başarıları devam etti 23 yaşındaki raketin. 2018’de kazandığı Nature Valley Open’da bir kez daha şampiyon oldu. Ancak Wimbledon, onun için çok iyi geçmedi. Çim korttaki tek Grand Slam’de ondan çok daha fazlası beklenirken, Barty dördüncü turda Alison Riske’ye setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Barty, yılın son Grand Slam’i Amerika Açık’a da dördüncü turda veda etti. Sonrasında ekim ayı başında Çin Açık’ta finale dek yükseldi fakat orada Naomi Osaka’ya 2-1 kaybetmekten kurtulamadı.

Sezon sonu ise Avustralyalı için harika oldu. Shenzhen’deki WTA Sezon Sonu Finalleri’nde yarı finalde dünya iki numarası Karolina Pliskova’yı geçen Barty, finalde sezonun flaş isimlerinden Elina Svitolina’yı set vermeden mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı. Barty, bu başarısıyla yalnızca şampiyon olmakla kalmadı ve sezonu dünya bir numarası olarak tamamladı. 1976’da Evoone Goolagong’dan sonra sezonu dünya bir numarası olarak kapatan ilk Avustralyalı tenisçi oldu.

Ashleigh Barty henüz 23 yaşında. Son yıllarda Serena Williams’ın da dominasyon yaratacak seviyeden uzak olması nedeniyle istikrarlı isimlere hasret kalan kadın tenisi, uzun yıllar en üst seviyede mücadele edecek yeni ismi Barty ile bulmuş olabilir. Tabii bu listede Barty’nin yanına Bianca Andreescu, Svitolina ve Osaka gibi isimleri de eklemek gerekiyor.