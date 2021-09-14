Üye Girişi
Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi - Son Dakika

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

14.09.2021 14:11

- Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi Sivas'ta 34. Ahilik kutlamaları kapsamında yılın kalfası ve çırağı kaftanlarını giydi.

- Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

SİVAS - Sivas'ta 34. Ahilik kutlamaları kapsamında yılın kalfası ve çırağı kaftanlarını giydi.

Sivas'ta 13-19 Eylül Ahilik haftası kapsamında 34. Ahilik Kutlama Töreni gerçekleştirildi. Törene Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Dursun katıldı. Program Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başladı. Ardından Ahilik komitesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada Yılın Kalfası Mobilyacı Muhammet Soyuyüce'ye kaftanını giydirerek çeyrek altın hediye etti. Yılın Çırağı Motorcu Mehmet Yazgan'a ise Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Beşir Köksal, kaftan giydirerek çeyrek altın taktı.

"Bir şehrin temelini esnaflar oluşturur"

Esnaf teşkilatının önemine değinen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "34'üncü Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında esnaf teşkilatımızın değerli temsilcilerini bugün belediyemizde ziyaret ediyoruz. Ben öncelikle Ahilik Haftasını tebrik ediyorum. Değerli başkanımın da söylediği üzere ahi evren zamanında 13'üncü yüzyılda kurulan o günden bu güne kadar da şehirlerin, yaşam merkezlerinin temellerini oluşturan esnaflarımızın uyacakları kuralları sivil yapıda belirleyen Ahilik Teşkilatı bugüne kadar farklı adlarla da olsa farklı usullerde olsa devam etmektedir. Biz şuna inanıyoruz ki bir şehrin temelini esnaflar oluşturur, esnafının güçlü olduğu esnafının toplumla iyi kaynaşmayı iyi sağlayan şehirler güçlü ve huzurlu oluyor. Bizde bu noktada esnaf teşkilatlarımızla birlikte esnafımızın bu şehre değer katacak, ileriye götürecek, başta esnafın kendisini huzurlu ve mutlu hissedecek bir şehir olması için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Ahilik teşkilatının tarihinden bahseden Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Beşir Köksal, "Bu yıl 34'üncü Ahilik Kültür Haftası kutlama yılı. Ahilik bildiğiniz gibi yiğitlik, dürüstlük, doğruluk temelinde bu yatar. 13'üncü Yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber loncalarda kapatıldı fakat 1953'te yeniden esnaf teşkilatlanmaya başladı. Bizde bugün 34'üncü Ahilik kültür haftamızı komite üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber bugün kutladık" dedi.

Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi
Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi
Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi
Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi

Esnaf ve Sanatkarlar, Beşir Köksal, Ahilik, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu 15:48 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz 15:42 İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Anadolu'da korona vakası yüksek olan şehirlerin İstanbul'u etkileyeceğini öngörüyoruz
Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu 15:37 Jahrein, telefonda vatandaşa küfreden Fethiye Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 15:33 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor 15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı 14:21 Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müge Anlı'ya 13:57 Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi

Son Dakika Haberleri
16:12 Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı
15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı
15:47 Steven Caulker'ın attığı formayı yakalamak isteyen taraftar, hastanelik oldu
15:43 Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!
15:40 Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı
15:35 Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü
15:18 Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü
15:10 Boutaib, maç sonrası tribünden sitemde bulunan seyirciyle kavga etti
15:03 Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor
14:57 Trabzon dönüşü futbolculara hatalarını izletti! Terim: Gerçekten inanamıyorum
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
16:12
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı! Nedenini kimse anlamadı! Banu Alkan, sosyal medyada Serenay Sarıkaya'nın ayağını paylaştı!         
15:44
Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı Komşularının evinin önüne park etmesine kızan kadın, hakaret içerikli pankart açtı         
15:41
Rıdvan Dilmen'in, gündem olan Rıdvan Dilmen'in, gündem olan "Ülkede 8 bin liraya, asgari ücretle çalışanlar var" sözlerinden sonra, 8 milyon lira maaş aldığı öne sürüldü         
15:35
Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü Taliban'da hükümet krizi büyüyor! Üst düzey isimlerin çıkan kavgada ağır yaralandığı öne sürüldü         
15:18
İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı İnşaatta 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı         
14:46
Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi Simit satar gibi veresiye altın satıyor! 40 yıllık seyyar sarraf, görenleri şaşkına çevirdi         
14:20
2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi 2 haftadır eve gitmeyen genç, abisi tarafından dövülerek araca bindirildi         
13:55
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: Okulları açık tutmak için gerekirse toplumu kapatmalıyız         
11:37
Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı Galatasaray'ın yeni formasının tasarımı ve pahalı fiyatı taraftarın tepkisini topladı         
11:36
Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti Melih Gökçek'in 2012 yılında yaptığı paylaşım yüzünü kızarttı! Mansur Yavaş'ın aldığı ödülü küçümsemişti         
11:11
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 16:18:23. #1.12#
SON DAKİKA: Yılın kalfası ve çırağı kaftanını giydi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement