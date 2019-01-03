Son Dakika Haberleri: Yılın Kayyum Belediye Başkanı Süleyman Elban Oldu

Yılın Kayyum Belediye Başkanı Süleyman Elban Oldu

8 dakika önce

Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, kayyum il belediyeler kategorisinde 'en iyi belediye başkanı' seçildi.

Yılın Kayyum Belediye Başkanı Süleyman Elban Oldu, System.String[]
Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, kayyum il belediyeler kategorisinde 'en iyi belediye başkanı' seçildi.

Yerel yönetimlerin nabzını tutan Kent & Başkan Dergisi Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla düzenlediği 'Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni' Bilecik'te yapıldı. Kent & Başkan Dergisi'nin Kayyum İl Belediyeleri Kategorisinde online olarak yapılan anket sonuçlarına göre 'en iyi belediye başkanı', projeleri ve hizmetleri ile Ağrı'ya çağ atlatan Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban oldu. Düzenlenen ödül töreninde, birincilik ödülünü Başkan Süleyman Elban adına Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun elinden aldı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar

Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 5 Sanık Hakkında İdam İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 13:29:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın Kayyum Belediye Başkanı Süleyman Elban Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]