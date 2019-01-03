Yılın Kayyum Belediye Başkanı Süleyman Elban Oldu
8 dakika önce
Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban, kayyum il belediyeler kategorisinde 'en iyi belediye başkanı' seçildi.
Kent & Başkan Dergisi'nin yaptığı ankette Ağrı
Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban
, kayyum il belediyeler kategorisinde 'en iyi belediye başkanı' seçildi.
Yerel yönetimlerin nabzını tutan Kent & Başkan Dergisi Türkiye
'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi başkanlarının katılımıyla düzenlediği 'Kent & Başkan 2018 Ödül Töreni' Bilecik
'te yapıldı. Kent & Başkan Dergisi'nin Kayyum İl Belediyeleri Kategorisinde online olarak yapılan anket sonuçlarına göre 'en iyi belediye başkanı', projeleri ve hizmetleri ile Ağrı'ya çağ atlatan Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban oldu. Düzenlenen ödül töreninde, birincilik ödülünü Başkan Süleyman Elban adına Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atmaca, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
'nun elinden aldı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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