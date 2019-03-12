Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün Sahibi Lila Group Oldu

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin buluştuğu, satış dünyasını bir araya getiren Sales Network'ün, TALKS etkinliği kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Best of Sales Awards ile satış dünyası 11 kategoride ödüllendirildi. Uniq İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde Lila Group, yaptığı Sosyal Sorumluluk projeleriyle Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nün sahibi oldu.

Best of Sales Awards (BoSA) online platformu üzerinden yapılan başvuruların ardından, seçici kurulun değerlendirmeleriyle belirlenen 'Satışın En'lerinde en güçlü CSO'lar, kadın ve dijitalleşme konularında hayata geçirilen en değerli çalışmalar ve KSS çalışmaları başta olmak üzere toplamda 11 dalda ödül verildi. Birbirinden seçkin konukların ve satış dünyasının yer aldığı ödül töreninde ödülü almak üzere Lila Group Modern Kanal Satış Grup Müdürü Yelda Vanlı katıldı.

Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiği projeler ile adından sıkça söz ettiren Lila Group, hayata geçirdiği projeler ile ödül almaya hak kazandı. Kurumsal sosyal sorumluk alanında çevre ve eğitim konularını sahiplenen Lila Group, 2010 yılından bu yana Maylo ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlayarak 20 binden fazla çocuğun eğitimine katkıda bulundu. 2014 yılında endüstriyel ağaç tarımı konusunda başlattığı Sofia Ormanları Yok Etmez projesi kapsamında ENAT'a (Endüstriyel Ağaç Tarımı A.Ş) sponsor olarak 50 bin ağaç dikimi gerçekleştiren Lila Group, 2016 yılı itibariyle her yıl katıldığı TEGV'le İstanbul Maratonu'nda toplamda 147 çocuğa bağış topladı. 2018 yılında Migros iş birliğiyle başlatılan TEGV'e 25 Bin Kitap kampanyası ile Migros mağazalarında satılan özel tasarlanmış Maylo ürünlerinin geliri ile TEGV'e 25 bin?kitap bağışı yaptı. Çözüm ortaklarından biri olan, Brezilya'nın önde gelen ormancılık şirketi Fibria ile Tekirdağ'da açtığı TEGV Fibria Öğrenim Birimi ile binlerce çocuğun eğitimine katkı sunmaya devam ediyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı kurumlar için görevden ziyade, sorumluluktur diyen Lila Group CEO'su Alp Öğücü: "Lila Group olarak çevre ve eğitim konusunda hassasiyetimizi her defasında dile getiriyor, sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız her ödül ile ne kadar haklı bir çaba içerisinde olduğumuzu bir kez daha görerek başımızı yastığa gönül rahatlığıyla koyuyoruz. Lila Group olarak devam eden kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra yakın zamanda üretim tesislerimizin bulunduğu Çorlu'da bir TEGV öğrenim birimini daha hayata geçirmek adına çalışmalarımızın devam ettiğini paylaşmak isterim" dedi.