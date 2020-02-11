Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri - Son Dakika Dünya

Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri

47 dakika önce

Dünya çapından 840 kişinin katıldığı Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasında etkileyici kareler yer aldı.

Yılın Manzara Fotoğrafçısı yarışmasının en etkileyici kareleri, System.String[]

Uluslararası Yılın Manzara Fotoğrafçısı 2019 yarışmasını Rus sanatçı Oleg Erşov, dört fotoğrafıyla kazandı.





Erşov 3 bin 400 fotoğraf ile katılan 840 rakibini geçmeyi başardı.

Üstteki fotoğrafı İngiltere, alttaki fotoğrafı ise İzlanda'dan manzaralar içeriyor.

Ödülün ardından konuşan Erşov, "Manzara fotoğrafçılığına olan tutkum doğa sevgimden kaynaklanıyor. Özellikle de insan müdahalesinin henüz mümkün olmadığı yerlere dair sevgimden" dedi.





Erşov, "Gün doğumunda sahada olmak ve günün başlangıcını izlemek bana büyük bir yaşam enerjisi veriyor" dedi.

Amatör bir fotoğrafçı olan Erşov, fotoğraf tutkusunun peşinden gidebilmek için bir gıda dağıtım şirketinde çalışarak para kazanıyor.

Fotoğraf çekimi için en sevdiği yerlerin İzlanda, İskoçya ve ABD'nin güneybatısı olduğunu söylüyor.





Erşov, "Fotoğrafçılığa ilgim 2007'de ilk DSLR kameramı alıp ABD'nin güneybatısında bir fotoğraf turuna katılmamla başladı" diyor ve ekliyor:

"Doğadaki renklerin, dokuların ve manzaraların çeşitliliği beni şaşkına çevirmişti."





Fransız fotoğrafçı Magali Chesnel ikincilik ödülünü tek bir fotoğrafla kazandı.

Yol Tuzunun Hasadı adlı fotoğrafta Fransa'nın Gruissan bölgesinde tuz üretilen Salin de l'ile Saint Martin yer alıyor.





Diğer ödül kazananlar ise şöyle:

İkincilik ödülü, tek fotoğraf: Sander Grefte, Hollanda





Üçüncülük ödülü, tek fotoğraf: Adam Hoszang, Macaristan





Yarışma bu yıl yeni karegoriler de yarattı:

Tek Ağaç Fotoğrafı: Anke Butawitsch, Almanya





Cennetlik Bulut Ödülü: Brandon Yoshizawa, ABD





Havadan Çekilmiş Soyut Fotoğraf Ödülü: Ignacio Palacios, Avustralya





Manzara içinde Vahşi Yaşam Ödülü: Ricardo da Cunha, Avustralya





Kar ve Buz Ödülü: Veselin Atanasov, Bulgaristan





Yarışmada dereceye giremeyen 101 fotoğraf da ayrıca derlendi. Bunlardan bir kısmı şöyle:









































Yarışmada ödül alan diğer fotoğrafları

Amerika Birleşik Devletleri, İzlanda, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:55 
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