Dilan Çiçek Deniz, Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral'ı geride bıraktı
18.03.2021 12:49
İtibar ve marka değer performans ölçümüne göre yılın kadın marka yüzü oyuncu Dilan Çiçek Deniz oldu. Güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral'ı geride bıraktı. İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, önceki akşam düzenlenen dijital törenle açıklandı. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen 'The ONE Awards' Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz halk oyuyla 'Yılın Kadın Marka Yüzü' seçildi.& ;
MARKA YÜZÜ SEÇİLDİ
50'ye yakın kategoride gerçekleştirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde saha araştırması& ; 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilerek yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi.& ; Dilan Çiçek Deniz'in seçildiği kadın marka yüzü kategorisinde diğer adaylar Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral'dı.
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