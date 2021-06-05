Yılın mikro girişimcisi Sinoplu Alime

SİNOP (İHA) – Yılın mikro girişimcisi seçilen Sinoplu Alime Çekirdek, topraksız tarım yapılan çilek seralarında kendi hikayesini yazıyor. Eşiyle birlikte 25 metrekare tarlada başlayıp 4 dönüme çıkardığı girişimlerinde şimdi yılda 70 tona yakın ürün hedefliyor. Talebe yetişemeyen çift, büyüme planları yapıyor.

Çekirdek ailesi kendilerine ait 25 metrekarelik küçük seralarında sebze üretiyordu. Sebzeye pazar bulmak zor olunca bu onları yeni arayışlara itti. 2016 senesinde sebze işini bırakıp topraksız tarım yöntemiyle serada çilek üretimine geçiş yaptılar. Bu sırada üretim yerlerini de büyüttüler. Ürünleri Sinop'ta büyük talep gördü. 4 dönüme çıkarttıkları girişimlerinde şimdi 70 tona yakın ürün almayı hedefliyorlar. Diğer illere de gönderebilmek için ileride daha da büyümeyi planlıyorlar.

39 yaşındaki Alime Çekirdek, 56 ilden 1500'e yakın girişimci kadının başvuruda bulunduğu bir yabancı bankanın mikro girişimci ödüllerinde "topraksız tarım çilek seraları" girişimiyle "yılın mikro girişimcisi" seçildi.

Girişimini anlatan Alime Çekirdek, "Ufak bir sebze seramız vardı. Herkeste aynı ürün olduğu için sebzeyi pazara götürdüğümüz zaman satışımız iyi olmuyordu. Eşim bir gün fuara gitti. Fuarda bu sistemi görünce burada da olacağını düşünerekten bana anlattı. Ben de 'olabilir deneyelim' dedim. Ufak bir alanda denedik ve sonra çok güzel oldu. Yukarıda seralarımız var onları kurduk. Zaman içinde onlar yetmeyince daha da genişlettik. 25 metrekare bir yerden başladık. Şimdi 2-3 dönüm katlı sistem ve dışarılarla birlikte 4-5 dönüme ulaştık Allah'a şükür. Ben mikro krediyle başladım bu pazar işine. Ondan destek ala ala ilerledik. Bir yarışmaya katılır mısın dediler ve katıldım. Sonra bazı kademelerden geçe geçe birinciliğe kadar geldim. Kadınlar çalışmak isterlerse yılmasınlar. Yılmadan çalışsınlar. Sonuna kadar yılmadan çalışırlarsa en sonunda hedeflerine ulaşacaklarını, başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum" dedi.

Katlı sistemle topraksız tarımın avantajlı olduğunu dile getiren eşi Ümit Çekirdek(41) ise "Şu anda Sinop'ta büyük talep gördüğümüz için diğer illere açılamıyoruz. Ama inşallah ileride bunu da gerçekleştireceğiz. Nisan ayından başlayarak Aralık sonuna kadar yaklaşık 9 ay ürün alabiliyoruz. Bunu açık alanda yapsaydık bir dönüm araziye 6 bin 500 fide dikebilecekken katlı sistem topraksız tarımla aynı araziye 20 bin fide dikilebiliyor. Müşterilerimiz bizden toptan alabiliyor, kendi gelip toplayabiliyor veya sipariş verebiliyorlar. Müsait zamanlarında da burada zaman geçirebiliyorlar" diye konuştu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da eşi Filiz Karaömeroğlu ile birlikte Çekirdek ailesini topraksız tarım yaptıkları seralarında ziyaret etti. Vali Karaömeroğlu çiftten faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Oluşturdukları girişimi takdirle karşıladığını dile getirdi. yılın mikro girişimcisi seçilen Alime Çekirdek'i de tebrik ederek ekonomik hayatta daha fazla yer bulmak isteyen tüm kadınlara örnek olduğunu belirtti. - SİNOP