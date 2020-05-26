Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu - Son Dakika

Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan 2016 yılı Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Hayatın Ritmini Yakala ritm grubunun şefi Nuri Dağdelen, öğrencileri için köy köy dolaşıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan 2016 yılı Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu Hayatın Ritmini Yakala ritm grubunun şefi Nuri Dağdelen, öğrencileri için köy köy dolaşıyor. Korona virüs sebebiyle okullara ara verilen bu dönemde Dağdelen, başlattığı 'Eğitime Yolculuk' projesiyle Kepsut'un dağ köylerinde yaşayan öğrencilerini ve ailelerini ziyaret ederek onlara götürdüğü hediyelerle destek olup moral veriyor.

Yaptığı birçok başarılı çalışma ile Türkiye'de adından söz ettiren Kepsut 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, eşi ve kız kardeşiyle birlikte yaptığı köy ziyaretlerinde öğrencilerinin eğitimlerine daha kolay devam etmeleri için ihtiyacı olan kitaplar, kırtasiye malzemeleri, enstrümanlar, sürpriz paketler ve tabletler götürüyor. Dağdelen, dağıttığı hediyelerin yanı sıra gerekli tüm önlemleri alıp sosyal mesafe kurallarına uyarak köylere her gittiği öğrencisine müzik dersi çalıştırıyor. Korona sürecinden öğrencilerinin olumsuz etkilenmemeleri için onların yanında olan Dağdelen, 8. sınıfta olan ve güzel sanatlar lisesine gitmek isteyen öğrencilerini de güzel sanatlar lisesi müzik bölümü yetenek sınavlarına hazırlıyor. Nuri Dağdelen götürdüğü tabletlerle uzaktan eğitim verdiği öğrencileriyle de orkestra çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı orkestra çalışmasını kayda alan Dağdelen'in, 15 farklı enstrüman ve köyde yaşayan 25 öğrencisiyle birlikte 3 eserinin görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

EĞİTİME YOLCULUK

Çalışmalarıyla ilgili duygularını dile getiren Dağdelen, "Yaşanan bu zorlu süreçte tüm önlemlerimizi alarak sosyal mesafemizi koruyarak ben, eşim ve kız kardeşimle birlikte 'Eğitime Yolculuk' projemizle eğitim ve öğretimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz, arabamıza binip Kepsut'umuzun dağ köylerinde yaşayan öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Köy köy dolaşıyoruz. Onlara kitap, kırtasiye malzemeleri, enstrümanlar, tablet ve sürpriz hediyeler götürüyoruz, sevinçlerine ortak oluyoruz. Derslerden geri kalmamalarını, sınavda başarılı olmalarını istiyoruz. Müzik derslerimizi ve güzel sanatlar lisesi müzik bölümü hazırlık çalışmalarımızı yapıyoruz. Bize göre eğitim ve öğretimin asıl amacı ulaşılmayana ulaşmaktır. Biz de devletimizin bir kamu çalışanı olarak elimizi taşın altına koyduk. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar elde ederiz. Her şey gönlünüzce olsun sevgiyle kalın. Yaptığımız uzaktan eğitim ile oluşturduğumuz orkestra kaydımızı yapan müzik öğretmeni İlhami Bayram'a da sonsuz teşekkürler. Her şey öğrencilerimizin mutluluğu için, onların bir tebessümü her şeye bedel. Öğrenciler köyde yaşadıkları için bazı imkanlara ulaşmaları zor oluyor. Biz de bu imkanları onların ayağına götürüyoruz. Ailelerle de işbirliği yaparak üçlü sacayağını oluşturup bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Ders işliyoruz, öğrencileri güzel sanatlar lisesine hazırlıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Umarız ki faydalı olur" dedi.

(İHA)

Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu

Türkiye, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılın öğretmeni köy çocuklarına koştu - Son Dakika

Son Dakika

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