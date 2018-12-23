Yılın Olayları 2018 - Aralık (2)
2 saat önce
TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ MARKASI "GÖKBEY" Gökbey helikopterinin ilk uçuş detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Gökbey'in tanıtımının yapılması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile röportaj Gökbey'den detaylarYÜKSEK HIZLI TREN KAZASI: 9 ÖLÜ 46 YARALI Yüksek Hızlı...
TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ MARKASI "GÖKBEY"
Gökbey helikopterinin ilk uçuş detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Gökbey'in tanıtımının yapılması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
ile röportaj
Gökbey'den detaylar
YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI: 9 ÖLÜ 46 YARALI Yüksek Hızlı Tren
kaza anı güvenlik kamerası
Olay yerinden detaylar
Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi Ankara Valisi Vasip Şahin
'in açıklamaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarının kılınması
YILIN OLAYLARI 2018 - ARALIK (2)
2018 yılının Aralık
ayında Türkiye
'nin gökyüzündeki yeni markası "Gökbey" helikopteri ve 9 kişinin öldüğü Ankara'daki YHT kazasından oluşan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:22 Kaynak: AA
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