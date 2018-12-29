Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Aralık (2)

Yılın Olayları 2018 - Aralık (2)

1 saat önce

TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ MARKASI "GÖKBEY" Gökbey helikopterinin ilk uçuş detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Gökbey'in tanıtımının yapılması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile röportaj Gökbey'den detaylarYÜKSEK HIZLI TREN KAZASI: 9 ÖLÜ 46 YARALI Yüksek Hızlı...

Yılın Olayları 2018 - Aralık (2), System.String[]
TÜRKİYE'NİN GÖKYÜZÜNDEKİ YENİ MARKASI "GÖKBEY"
Gökbey helikopterinin ilk uçuş detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Gökbey'in tanıtımının yapılması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile röportaj
Gökbey'den detaylar

YÜKSEK HIZLI TREN KAZASI: 9 ÖLÜ 46 YARALI
Yüksek Hızlı Tren kaza anı güvenlik kamerası
Olay yerinden detaylar
Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesi
Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kazada hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarının kılınması

YILIN OLAYLARI 2018 - ARALIK (2)

2018 yılının Aralık ayında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni markası "Gökbey" helikopteri ve 9 kişinin öldüğü Ankara'daki YHT kazasından oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:24 Kaynak: AA

İsmail Demir, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Aralık, Güncel
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