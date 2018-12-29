Yılın Olayları 2018 - Haziran (1)

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİ (03.06.2018)
Fenerbahçelilerin Ali Koç
için slogan atması Aziz Yıldırım
ve Ali Koç'un divan toplantısında konuşmaları
Stadyumda toplanan Fenerbahçe kongresine katılanlardan görüntüler
Ali Koç'un konuşması
Aziz Yıldırım'ın konuşması
Oy kullanma detayları
Ali Koç'un konuşması
Ali Koç'un mazbatasını alması ve teşekkür konuşması
Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin görüntüsü
İŞ ADAMI ERDOĞAN DEMİRÖREN HAYATINI KAYBETTİ (08.06.2018) Erdoğan Demirören
'in arşiv görüntüleri
Başbakan Binali Yıldırım
'ın açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın açıklaması Orhan Gencebay
'ın açıklaması
Cenaze namazından görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Demirören ailesine taziye ziyareti
SABUNCUBELİ TÜNELİ AÇILDI (11.06.2018)
Sabuncubeli Tüneli'nin havadan görüntüleri
Tünel inşaatından detaylar (arşiv)
Açılış töreninden görüntüler Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan
'ın konuşması
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Kurdele kesimi
Başbakan Binali Yıldırım'ın makam aracı kullanarak tünelden geçişi YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (1)
2018 yılının Haziran ayında Ali Koç'un başkan seçildiği Fenerbahçe kongresi, iş adamı Erdoğan Demirören'in vefatı ve Sabuncubeli Tüneli'nin açılış töreninden oluşan görüntüler