Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Haziran (1)

Yılın Olayları 2018 - Haziran (1)

31 dakika önce

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİ (03.06.2018) Fenerbahçelilerin Ali Koç için slogan atması Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un divan toplantısında konuşmaları Stadyumda toplanan Fenerbahçe kongresine katılanlardan görüntüler Ali Koç'un konuşması Aziz Yıldırım'ın konuşması Oy kullanma detayları Ali...

Yılın Olayları 2018 - Haziran (1), System.String[]
FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİ (03.06.2018)
Fenerbahçelilerin Ali Koç için slogan atması
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un divan toplantısında konuşmaları
Stadyumda toplanan Fenerbahçe kongresine katılanlardan görüntüler
Ali Koç'un konuşması
Aziz Yıldırım'ın konuşması
Oy kullanma detayları
Ali Koç'un konuşması
Ali Koç'un mazbatasını alması ve teşekkür konuşması
Fenerbahçe'nin yeni yönetiminin görüntüsü

İŞ ADAMI ERDOĞAN DEMİRÖREN HAYATINI KAYBETTİ (08.06.2018)
Erdoğan Demirören'in arşiv görüntüleri
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması
Orhan Gencebay'ın açıklaması
Cenaze namazından görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Demirören ailesine taziye ziyareti

SABUNCUBELİ TÜNELİ AÇILDI (11.06.2018)
Sabuncubeli Tüneli'nin havadan görüntüleri
Tünel inşaatından detaylar (arşiv)
Açılış töreninden görüntüler
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın konuşması
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
Kurdele kesimi
Başbakan Binali Yıldırım'ın makam aracı kullanarak tünelden geçişi YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (1)

2018 yılının Haziran ayında Ali Koç'un başkan seçildiği Fenerbahçe kongresi, iş adamı Erdoğan Demirören'in vefatı ve Sabuncubeli Tüneli'nin açılış töreninden oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Ali Koç, Fenerbahçe, Güncel
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