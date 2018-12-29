Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Haziran (3)

Yılın Olayları 2018 - Haziran (3)

45 dakika önce

35 PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN İLK UÇAĞI TESLİM EDİLDİ (21.06.2018) F-35 uçağının kalkış ve uçuşundan görüntüler Uçağın piste inişi F-35 uçağındaki Türk Bayrağı'ndan detaylar Uçağın teslim töreninden görüntüler Konuşmacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 uçakları ile...

F-35 PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN İLK UÇAĞI TESLİM EDİLDİ (21.06.2018)
F-35 uçağının kalkış ve uçuşundan görüntüler
Uçağın piste inişi
F-35 uçağındaki Türk Bayrağı'ndan detaylar
Uçağın teslim töreninden görüntüler
Konuşmacılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın F-35 uçakları ile ilgili açıklaması
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA İLK UÇUŞU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI YAPTI (21.06.2018)
Havalimanı inşaat alanından görüntüler
Uçağın havalimanına inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağın kokpitinde açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçaktan inişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işçilere konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - HAZİRAN (3)

2018 yılının Haziran ayında Türkiye'ye F-35 projesi kapsamında ilk uçağın teslim töreni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının Yeni İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşundan oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Bay Kemal'den İzin Alabilecek mi?" Sorusuna Yanıt: İzin Aldım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılın Fotoğrafı Oylamasına Katıldı Kulisleri Sallayan İddia: AK Parti İstanbul İlçe Adayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 07:00:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Haziran (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]