Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Kasım (3)

Yılın Olayları 2018 - Kasım (3)

55 dakika önce

HAKKARİ ÜS BÖLGESİNDEKİ PATLAMA (09.11.2018) Ambulansların hastaneye gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve hastanede yaralıları ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olay yeri ziyareti Milli Savunma Bakanı Hulusi...

HAKKARİ ÜS BÖLGESİNDEKİ PATLAMA (09.11.2018)
Ambulansların hastaneye gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve hastanede yaralıları ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olay yeri ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hastanede yaralı ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hastanede yaralı ziyareti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanede yaralı ziyareti
Şehit anma töreninden detaylar
Şehitlerin son yolculuğuna uğurlanması
Şehitlerin cenaze namazlarından görüntüler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gelişi ve hastanede yaralı ziyareti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (3)

2018 yılının Kasım ayında Hakkari'de üs bölgesindeki patlamayla ilgili görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:29 Kaynak: AA

Hakkari, Güncel
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