Yılın Olayları 2018 - Kasım (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSTANBUL'DAKİ 5 MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (17.11.2018)
Millet Bahçesinden drone detaylar İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
'ın açıklamaları
Millet Bahçesinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın gelişi, konuşması ve açılışın yapılması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın millet bahçesini gezmesi
TÜRKAKIM PROJESİNİN DENİZ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI (19.11.2018)
TürkAkım boru hattını döşeyen dev: Pioneering Spirit
' isimli gemiden detaylar Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in uçaktan inmesi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın konuşması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması
TürkAkım boru hattının son kaynağının yapılması ve borunu denize indirilmesi detayları CHP
'Lİ ÖZTÜRK YILMAZ PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ (20.11.2018)
Ezan okunması cami detayları
CHP'li Öztürk Yılmaz
'ın açıklamaları Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş
'ın konuşması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
'un açıklamaları İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in açıklamaları
CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
'ün açıklamaları
CHP Konya
milletvekili Abdullatif Şener'in açıklamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
'in açıklamaları
CHP'li Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları
Ezan okunması cami detayları
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (4)
2018 yılının Kasım ayında İstanbul'da Millet Bahçeleri
açılış töreni, TürkAkım projesinin deniz bölümünü tamamlanma töreni ve Öztürk Yılmaz'ın CHP'den ihraç edilmesinden oluşan görüntüler