Yılın Olayları 2018 - Kasım (5)

PAKİSTAN'DA MEDRESEDE PATLAMA: 25 ÖLÜ (23.11.2018)
Olay yerinden detaylar
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi
Hastanede yaralılardan detaylar
RUSYA, UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE ATEŞ AÇTI (25.11.2018) Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Ukrayna
Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun tokalaşması (arşiv)
Azak Denizi ile Karadeniz
'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış töreni
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış törenine sürdüğü kamyonla gelmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'dan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun açıklamaları
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları BMGK
toplantısından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklamaları Kırım
Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul
şubesinin açıklamalarından detaylar
İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (26.11.2018)
Olay yerinden detaylar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
'ın olay yerine gelişi ve incelemesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
Hastane acil servisinden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Şehit cenaze töreninden detaylar
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (5)
2018 yılının Kasım ayında Pakistan
'da medreseye yönelik saldırı, İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası ve Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlikten oluşan görüntüler