Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Kasım (5)

Yılın Olayları 2018 - Kasım (5)

1 saat önce

PAKİSTAN'DA MEDRESEDE PATLAMA: 25 ÖLÜ (23.11.2018) Olay yerinden detaylar Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi Hastanede yaralılardan detaylarRUSYA, UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE ATEŞ AÇTI (25.11.

PAKİSTAN'DA MEDRESEDE PATLAMA: 25 ÖLÜ (23.11.2018)
Olay yerinden detaylar
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi
Hastanede yaralılardan detaylar

RUSYA, UKRAYNA SAVAŞ GEMİLERİNE ATEŞ AÇTI (25.11.2018)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun tokalaşması (arşiv)
Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış töreni
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış törenine sürdüğü kamyonla gelmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları
BMGK toplantısından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul şubesinin açıklamalarından detaylar

İSTANBUL'DA ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 4 ŞEHİT (26.11.2018)
Olay yerinden detaylar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olay yerine gelişi ve incelemesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları
Hastane acil servisinden detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Şehit cenaze töreninden detaylar
YILIN OLAYLARI 2018 - KASIM (5)

2018 yılının Kasım ayında Pakistan'da medreseye yönelik saldırı, İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazası ve Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlikten oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:16 Kaynak: AA

Ukrayna, Pakistan, Güncel
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