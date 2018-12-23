Yılın Olayları 2018 - Mart (2)

SİİRT'TE TERÖR SALDIRISI: 1 ASKER, 6 KORUCU ŞEHİT (30.03.2018)
Saldırının meydana geldiği şantiyeden detay
Yaralıların hastaneye ambulansla getirilişi
Cenazelerin hastaneden alınması Jandarma
Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenaze töreninden görüntüler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun Siirt
'te korucuların cenaze törenine gelişi
Cenaze töreninden görüntüler Süleyman Soylu
'nun olay yerini incelemesi ve telsizle askerlerle konuşması
Süleyman Soylu'nun yaralı askerleri ziyareti
FİLİSTİNLİLERİN "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ" BAŞLADI (30.03.2018)
Yürüyüşe katılanların havadan görüntüleri
Sınır bölgesindeki Filistinlilerden görüntüler
Yanan lastikten çıkan dumanlar İsrail
askerlerinin Filistinlilere saldırıları
Yaralı Filistinlilerin taşınması
Türk Bayrağı ile yürüyüşe katılanlardan görüntüler
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinden görüntüler
İsrail'in şehit ettiği Filistinli gazeteci Murteca'nın cenaze merasiminden görüntüleri
HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
'nin konuşması
Cenazenin omuzlarda taşınması
İsrail askerleri tarafından şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'dan yürüyüşte görüntüleri
Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar'ın cenazesinden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - MART (2)
2018 yılının Mart ayında aralarında Siirt'te koruculara yönelik terör saldırısı ile Filistinlilerin "Büyük Dönüş
Yürüyüşü'nden oluşan görüntüler