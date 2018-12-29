Yılın Olayları 2018 - Mayıs (1)

AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA RIZA KAYAALP, SONER DEMİRTAŞ, TAHA AKGÜL, YASEMİN ADAR VE ELİF JALE YEŞİLIRMAK ALTIN MADALYA KAZANDI (01.05.2018 - 06.05.2018) Rıza Kayaalp
'ın güreş müsabakasından fotoğraflar
Rıza Kayaalp'ın ailesinin güreş müsabakasını televizyondan izlemesi
Kayaalp'ın anne ve babasının açıklaması
Rıza Kayaalp'ın altın madalyasını alması
Rıza Kayaalp'ın açıklaması
Soner Demirtaş'ın güreş müsabakasından fotoğraflar
Soner Demirtaş'ın açıklaması
Soner Demirtaş 'ın altın madalyasını alması Taha Akgül
'ün güreş müsabakasından fotoğraflar
Taha Akgül'ün açıklaması
Taha Akgül'ün altın madalyasını alması
Yasemin Adar'ın güreş müsabakasından fotoğraflar
Yasemin Adar'ın altın madalyasını alması
Yasemin Adar'ın açıklaması
Elif Jale Yeşilırmak'ın güreş müsabakasından fotoğraflar
Elif Jale Yeşilırmak'ın altın madalyasını alması
Elif Jale Yeşilırmak'ın açıklaması
KADINLAR CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAKIFBANK'IN (06.05.2018)
Müsabakanın bitiminde sporcuların sevinç gösterileri
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin konuşması
VakıfBank şampiyonluk kupasını alması
Kadın voleybolucularla röportaj Vakıfbank
takımının karşılanması
Şampiyon VakıfBank oyuncularının basınla buluşma etkinliğinden detaylar
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'in konuşması ABD
, İRAN İLE YAPILAN NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ (08.05.2018) İran
ve nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerin temsilcilerinin ortak görüntüsü (arşiv)
İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
'nin basın toplantısından detay (arşiv)
ABD Başkanı Donald Trump
'ın açıklaması ve anlaşmadan çekilme kararını imzalaması
İran'daki ABD karşıtı protestolardan görüntüler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun basın toplantısı
Federica Mogherini'nin basın açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklaması İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu
'nun açıklaması
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AKHİSARSPOR'UN (10.05.2018)
Takım otobüslerinin Diyarbakır
Stadyumu'na gelişi
Taraftarlardan detaylar Aykut Kocaman
'ın sahayı incelemesi Okan Buruk
'un açıklaması
Karşılaşmadan fotoğraflar
Akhisarspor taraftarlarını şampiyonluk kutlamaları YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (1)
2018 yılının Mayıs ayında Rusya Federasyonu
'na bağlı Dağıstan
Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa
Güreş Şampiyonası, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Ziraat Türkiye Kupası
finali ve Vakıfbank'ın kazandığı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinden oluşan görüntüler