Son Dakika Haberleri: Yılın Olayları 2018 - Mayıs (2)

Yılın Olayları 2018 - Mayıs (2)

13 dakika önce

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU AKTİF SPORA VEDA ETTİ (13.05.2018) Kenan Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken arşiv görüntüleri Kenan Sofuoğlu'nun AA Editör Masası'nda açıklamaları Kenan Sofuoğlu'nun padokta son kez katıldığı yarıştan görüntüler Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması Kenan...

Yılın Olayları 2018 - Mayıs (2), System.String[]
MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU AKTİF SPORA VEDA ETTİ (13.05.2018)
Kenan Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken arşiv görüntüleri
Kenan Sofuoğlu'nun AA Editör Masası'nda açıklamaları
Kenan Sofuoğlu'nun padokta son kez katıldığı yarıştan görüntüler
Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması
Kenan Sofuoğlu'nun Sakarya Milletvekili adaylığı açıklaması
Kenan Sofuoğlu'nun TBMM'de yemin etmesi

ABD'DE GÖRÜLEN HAKAN ATİLLA DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI (16.05.2018)
Duruşmanın çizilen resimleri
Davanın görüldüğü mahkeme binasından görüntüler
Avukatların açıklamaları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

SALİH MİRZABEYOĞLU HAYATINI KAYBETTİ (16.05.2018)
Salih Mirzabeyoğlu'nun arşiv görüntüleri
Salih Mirzabeyoğlu'nun cenaze namazından görüntüler

DOĞAN BABACAN HAYATINI KAYBETTİ (18.05.2018)
Cenaze namazından görüntüler

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY (19.05.2018)
Futbolcuların otobüse binişleri
Şampiyonluk kutlamalarından görüntüler
Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in açıklamaları
Basın toplantına katılan futbolcuların Fatih Terim'le sevinç gösterileri
Şampiyonluk maçına ait fotoğraflar

REAL MADRİD, ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAZANDI (26.05.2018)
Kiev'de Real Madrid antrenmanından görüntüler
Kiev'de Liverpool antrenmanından görüntüler
Şampiyonlar ligi final müsabakasından fotoğraflar
YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (2)

2018 yılının Mayıs ayında milli motosikletçi Kenan Sofuğlu'nun aktif spora vedası, ABD'de görülen Hakan Atilla davası, Salih Mirzabeyoğlu ile Doğan Babacan'ın vefatı, Galatasaray'ın lig şampiyonluğu ve Real Madrid'in şampiyonlar ligi kupasını kazanmasından oluşan görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:47 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kenan Sofuoğlu, Güncel
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