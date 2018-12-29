Yılın Olayları 2018 - Mayıs (3)

ABD
'NİN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇILIŞI VE TEPKİLER (14.05.2018)
Kudus'ün genel görüntüsü
ABD Başkanı Donald Trump
'ın büyükelçiliği taşıma kararını imzalaması (arşiv) BM
Genel Kurulu'nda ABD'nin kararının kabul edilmediği oylama (arşiv) Kudüs
direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin Cumhurbaşkanı
Redep Tayyip Erdoğan
tarafından kabulü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklaması İbrahim Kalın
'ın açıklaması Halid Meşal
'in açıklaması
Yahudilerin Mescid-i Aksa
'da gerçekleştirdiği provokasyon
İsraillilerin kutlamalarından detaylar
ABD konsolosluğunun yön levhası
ABD Büyükelçiliği açılış töreninden görüntüler
Filistinlilerin protestolarından görüntüler
İsrail askerlerin şiddetli müdahalesinden görüntüler Gazze
'deki müdahaleden görüntüler
Yaralılardan detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıklaması Türkiye
ve dünyadan tepkilerden detaylar
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ
'ın konuşması
Hayatını kaybedenler için bayrakların yarıya indirilmesi
TBMM'deki özel oturumdan görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu
'nun konuşması BMGK
toplantısı Arap Birliği
toplantısı
Yenikapı'daki Kudüs mitinginden detaylar Devlet Bahçeli
'nin konuşması Binali Yıldırım
'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısından detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Filistinliler için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - MAYIS (3)
2018 yılının Mayıs ayında ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışı ile Türkiye ve dünyadan tepkilerden oluşan görüntüler