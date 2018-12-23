Yılın Olayları 2018 - Nisan (1)

AFGANİSTAN HAVA KUVVETLERİ KUNDUZ'DA MEDRESEYİ BOMBALADI (02.04.2018)
Saldırıda yaralanan Afganlılardan görüntüler
AKKUYU NÜKEER SANTRALİ TEMEL ATMA TÖRENİ (03.04.2018)
Nükleer santralin inşaat alanından detaylar
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
'ın açıklaması Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından karşılanması
İki liderin tokalaşması
Temel atma töreninden katılımcı detayları
Rosatom Devlet Kuruluşu Genel Müdürü Alexey Likhachev'in konuşması
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
'ın konuşması
Vladimir Putin'in konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması Akkuyu
Nükleer Santrali temelinin atılması
TÜRKİYE-İRAN-RUSYA ÜÇLÜ ZİRVE ANKARA'DA TOPLANDI (04.04.2018)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağının gelişi ve karşılanması İran
Devlet Başkanı Hasan Ruhani
'nin uçağının gelişi ve karşılanışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Ruhani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılaması
Erdoğan-Ruhani görüşmesinden detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in katıldığı zirveden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in aile fotoğrafı çekimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin'in basın toplantısında açıklamaları YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (1)
2018 yılının Nisan ayında aralarında Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi ve Afganistan
Kunduz'daki medreseye bombalı saldırıdan oluşan görüntüler