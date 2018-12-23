Yılın Olayları 2018 - Nisan (2)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ (05.04.2018)
Üniversite binasından detay
Güvenlik önlemleri Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak
'ın açıklaması
Saldırıdan kurtulanların açıklamaları
Saldırganın sevk görüntüsü
Üniversitede düzenlenen cenaze töreninden görüntüler
Hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinden görüntüler
DOĞU GUTA'DA KİMYASAL SİLAH SALDIRISI (07.04.2018) Suriye
rejiminin sivillere yönelik bombalı saldırılarından görüntüler
Enkaz altında çıkarılan yaralıların sevk görüntüleri
Saldırılarda yaşamını yitiren sivillerden görüntüler
Ölen çocuklardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıklaması
Kimyasal saldırıdan etkilenen çocuklardan görüntüler BMGK
'da Rusya
'nın Suriye rejimini korumaya yönelik veto etme görüntüsü ABD
Başkanı Donald Trump
'ın füze saldırısı açıklaması
Rejim hedeflerine ABD üslerinden ateşlenen füzelerin görüntüsü
Doğu Guta'nın havadan görüntüsü
Sivillerin tahliye görüntüleri
Sığınakta yaşayan Kerim bebeğin görüntüsü
Kerim bebeğin Türkiye
'ye getirilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Kerim bebeği sevmesi YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (2)
2018 yılının Nisan ayında aralarında Suriye rejiminin Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırısı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
'ndeki silahlı saldırıdan oluşan görüntüler