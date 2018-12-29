Yılın Olayları 2018 - Nisan (2)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİNDE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ (05.04.2018)

Üniversite binasından detay

Güvenlik önlemleri

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın açıklaması

Saldırıdan kurtulanların açıklamaları

Saldırganın sevk görüntüsü

Üniversitede düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerinden görüntüler



DOĞU GUTA'DA KİMYASAL SİLAH SALDIRISI (07.04.2018)

Suriye rejiminin sivillere yönelik bombalı saldırılarından görüntüler

Enkaz altında çıkarılan yaralıların sevk görüntüleri

Saldırılarda yaşamını yitiren sivillerden görüntüler

Ölen çocuklardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

Kimyasal saldırıdan etkilenen çocuklardan görüntüler

BMGK'da Rusya'nın Suriye rejimini korumaya yönelik veto etme görüntüsü

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı açıklaması

Rejim hedeflerine ABD üslerinden ateşlenen füzelerin görüntüsü

Doğu Guta'nın havadan görüntüsü

Sivillerin tahliye görüntüleri

Sığınakta yaşayan Kerim bebeğin görüntüsü

Kerim bebeğin Türkiye'ye getirilmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kerim bebeği sevmesi YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (2)



2018 yılının Nisan ayında aralarında Suriye rejiminin Doğu Guta'ya yönelik kimyasal saldırısı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıdan oluşan görüntüler

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