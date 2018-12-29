Yılın Olayları 2018 - Nisan (3)

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜK GEMİSİ YALIYA ÇARPTI (07.04.2018)
Yük gemisinin yalıya çarpma anı
Hasar gören yalıdan görüntüler Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nden görüntü
AHMET AĞAOĞLU, TRABZONSPOR'UN YENİ BAŞKANI OLDU (08.04.2018) Ahmet Ağaoğlu
'nun adaylık açıklaması Trabzonspor
kongresinden görüntüler
Oy verme işlemi ve sonuçların açıklanması
Ahmet Ağaoğlu'nun teşekkür konuşması
Yeni yönetimin toplu görüntüsü
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu
'nun açıklaması
DOĞAN MEDYA GRUBU, DEMİRÖREN MEDYA GRUBUNA DEVREDİLDİ (09.04.2018) Aydın Doğan
'ın çalışanlara veda etmesi
Demirören Medya Grubu binasından detaylar
EECZACIBAŞI VİTRA KADINLAR CEV KUPASI ŞAMPİYONU (10.04.2018)
Taraftarlardan detaylar
Müsabakanın sona ermesi ve voleybolcuların sevinç gösterileri Eczacıbaşı Vitra
takımının kupasını alması
Teknik direktör ve sporcuların açıklamaları
Oyuncuların toplu halde görüntüsü
BAŞKENTRAY AÇILDI (12.04.2018)
Açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Başkentray istasyonundan ve trenden detay
Başbakan Binali Yıldırım
'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
Kurdele kesimi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ilk tren seferini gerçekleştirmesi
Seyir halindeki trenden görüntüler YILIN OLAYLARI 2018 - NİSAN (3)
2018 yılının Nisan ayında aralarında Başkentray'ın açılışı, İstanbul Boğazı
'nda yük gemisinin yalıya çarpması, Ahmet Ağaoğlu'nun başkan seçildiği Trabzonspor kongresi, Doğan Medya Grubu
'nun devri ve Eczacıbaşı Vitra'nın Kadınlar CEV Kupası şampiyonluğundan oluşan görüntüler